Шоколадный торт с печеньем, на который вы потратите 15 минут: духовка не нужна

Этот торт будет не менее вкусным и нежным, чем тот, что можно испечь в духовом шкафу.
Здесь вам не придется возиться с тестом и взбивать крем.
Для десерта соберите:
- 0,12 килограмма печенья (лучше песочного);
- 0,2 килограмма молочного шоколада;
- 0,3 килограмма темного шоколада;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 0,16 литра жирных сливок;
- немного рома на ваш вкус;
- 0,12 литра кокосового масла.
Порубите мелко шоколад и в одну кастрюлю положите его, кокосовое масло и сливки.
Поставьте посуду на плиту, включив маленький огонь.
Пока масса будет растапливаться, не прекращайте ее помешивать.
Затем выключите плиту и влейте в кастрюлю ром и ваниль.
Возьмите силиконовую форму (лучше глубокую и прямоугольную) и выложите на дно небольшое количество приготовленного крема, когда он немного остынет.
Сверху в один слой разложите печенье, но чтобы оно не дотрагивалось до формы.
Если нужно, можете поломать мучное изделие, чтобы было проще его выкладывать.
Делайте так слой за слоем.
В финале следует покрыть все шоколадом.
Оберните форму с тортом пищевой пленкой и поместите ее в холодильник хотя бы на 6-8 часов.