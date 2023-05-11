Шоколадный торт с печеньем, на который вы потратите 15 минут: духовка не нужна

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Admin
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Этот торт будет не менее вкусным и нежным, чем тот, что можно испечь в духовом шкафу.

Здесь вам не придется возиться с тестом и взбивать крем.

Для десерта соберите:

  • 0,12 килограмма печенья (лучше песочного);
  • 0,2 килограмма молочного шоколада;
  • 0,3 килограмма темного шоколада;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • 0,16 литра жирных сливок;
  • немного рома на ваш вкус;
  • 0,12 литра кокосового масла.

Порубите мелко шоколад и в одну кастрюлю положите его, кокосовое масло и сливки.

Поставьте посуду на плиту, включив маленький огонь.

Пока масса будет растапливаться, не прекращайте ее помешивать.

Затем выключите плиту и влейте в кастрюлю ром и ваниль.

Возьмите силиконовую форму (лучше глубокую и прямоугольную) и выложите на дно небольшое количество приготовленного крема, когда он немного остынет.

Сверху в один слой разложите печенье, но чтобы оно не дотрагивалось до формы.

Если нужно, можете поломать мучное изделие, чтобы было проще его выкладывать.

Делайте так слой за слоем. 

В финале следует покрыть все шоколадом.

Оберните форму с тортом пищевой пленкой и поместите ее в холодильник хотя бы на 6-8 часов.

 

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