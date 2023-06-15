Шоколадный творог на бутерброды

Будучи в гостях у своей подруги в Германии, я попробовала уникальное угощение — шоколадный творог. Он чем-то напоминает всем известное шоколадное масло, но, в отличие от него, намного вкуснее и менее жирный. Кстати, в наших магазинах подобное лакомство также можно найти. Но насколько же лучше на вкус домашний вариант. Вот я и решила попробовать приготовить его самостоятельно.

Готовят такой замечательный десерт просто и быстро. Теперь у меня всегда в холодильнике есть что-то сладенькое к чаю или к кофе. Так что, когда приходят гости, я могу их угостить вкусненьким.

Как приготовить шоколадный творог

Ингредиенты

Творог500 г Сахар50 г Яйцо1 шт. Соль1 щеп. Сода0,5 ч. л. Какао-порошок2 ст. л. Молочный шоколад100 г Сливочное масло50 г

Приготовление

Идеальным вариантом будет именно домашний творог, так как он более жирный, чем магазинный. Для приготовления вам понадобится кастрюля или другая посуда, которая пригодна для готовки на водяной бане. Выкладываем творог в емкость, добавляем сахар, соль, соду и яйцо. Взбиваем всё блендером до получения однородной массы. Теперь эту емкость ставим на водяную баню.Кстати, водяную баню сделать очень просто. Для этого я беру кастрюлю с таким же диаметром, как и емкость, в которой я готовлю сыр. Набираю в нее воду и ставлю на огонь, чтобы закипела. Затем ставлю на кастрюлю емкость с творожной смесью. Периодически ее нужно поднимать, чтобы пар, который выделяется при закипании воды, мог выйти. Сырную смесь нужно постоянно помешивать. Нагреваем до того момента, пока творожная смесь полностью расплавится. Чтобы наша «Нутелла» из творога получилась сладкой и вкусной, добавляем в нее как можно больше шоколада. У меня плитка весом в 100 г. Также я использую качественный порошок какао. Всё хорошенько перемешиваю и снимаю с водяной бани.Пока сырная масса еще горячая, добавляю сливочное масло. Снова перемешиваю и перекладываю в емкость, в которой мой шоколадный сырок будет храниться. Прежде чем поставить в холодильник, масса должна полностью остыть при комнатной температуре. После этого ставим его в холодильник на пару часов и затем можно наслаждаться замечательным десертом.

Вот так просто и быстро можно приготовить творожный десерт с шоколадом. Он прекрасно подходит в качестве десерта на завтрак и станет отличной альтернативой магазинной шоколадной пасте.