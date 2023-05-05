Шоколадный торт. Идеальный рецепт: просто, празднично и очень вкусно

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Трудно представить человека, который бы не любил шоколадные пирожные и торты. Однако, многие врачи говорят о том, что большое потребление шоколада плохо сказывается на здоровье.

Безусловно, часть правды в словах врачей есть. Если увлекаться поеданием шоколада, можно в результате заработать сахарный диабет.

Но, отказываться от шоколадных тортов и прочих сладостей не стоит. Они помогают справиться человеку со стрессом, выработать дофамин. Также шоколад полезен для зрения.

Стоит попробовать приготовить шоколадный торт в домашних условиях.

Ингредиенты бисквита для шоколадного торта:

  • яйца — 2 шт.;
  • кофе — 90 мл;
  • сахар — 80 г;
  • мука — 110 г;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 7 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • горький какао — 30 г;
  • растительное масло — 80 мл;
  • молоко — 80 мл.

Ингредиенты для крема:

  • взбитые сливки — 200 мл;
  • вода — 60 мл;
  • горький какао — 30 г.

Ингредиенты для шоколадного ганаша:

  • взбитые сливки подслащенные — 200 г;
  • темный шоколад — 100 г.

Приготовление шоколадного торта:

К яйцам высыпаем соль, ванильный и классический сахар, взбиваем до растворения песчинок. Выливаем в яичную смесь растительное масло, перемешиваем.

Выливаем в яичную смесь молоко, тоже перемешиваем. Соединяем в отдельной таре муку с какао и разрыхлителем, смешиваем сыпучие продукты и просеиваем в яичную массу.

Замешиваем бисквитное тесто, выливаем его в форму для выпечки (32х20 см). Выравниваем тесто по поверхности, выпекаем при 180 градусах 25 минут.

Шоколадный торт. Идеальный рецепт: просто, празднично и очень вкусно

После приготовления бисквит нужно залить теплым кофе. Пока бисквит пропитывается кофе, надо сделать крем.

Смешиваем какао с водой до однородной массы. Взбиваем миксером сливки до образования устойчивых пиков. Выливаем полученный какао крем в сливки, соединяем компоненты.

Шоколадный торт. Идеальный рецепт: просто, празднично и очень вкусно

Приготовленный крем распределяем по поверхности бисквита ровным слоем. Убираем торт в холодильник на 20 минут, пока делаем ганаш.

Шоколадный торт. Идеальный рецепт: просто, празднично и очень вкусно

Измельчаем шоколадную плитку, выкладываем в миску со сливками. В микроволновке разогреваем смесь шоколада и сливок, перемешиваем до получения шоколадного оттенка.

Ганаш нужно полностью остудить, а затем залить им поверхность торта. Торт снова отправляем в холодильник на 15 минут.

Шоколадный торт. Идеальный рецепт: просто, празднично и очень вкусно

В итоге получается шоколадный торт с ноткой кофе в бисквите. Этот торт пропитанный, сладкий, отлично подходит к чаю.

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