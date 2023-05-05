Шоколадный торт. Идеальный рецепт: просто, празднично и очень вкусно

Трудно представить человека, который бы не любил шоколадные пирожные и торты. Однако, многие врачи говорят о том, что большое потребление шоколада плохо сказывается на здоровье.

Безусловно, часть правды в словах врачей есть. Если увлекаться поеданием шоколада, можно в результате заработать сахарный диабет.

Но, отказываться от шоколадных тортов и прочих сладостей не стоит. Они помогают справиться человеку со стрессом, выработать дофамин. Также шоколад полезен для зрения.

Стоит попробовать приготовить шоколадный торт в домашних условиях.

Ингредиенты бисквита для шоколадного торта:

яйца — 2 шт.;

кофе — 90 мл;

сахар — 80 г;

мука — 110 г;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 7 г;

ванильный сахар — 8 г;

горький какао — 30 г;

растительное масло — 80 мл;

молоко — 80 мл.

Ингредиенты для крема:

взбитые сливки — 200 мл;

вода — 60 мл;

горький какао — 30 г.

Ингредиенты для шоколадного ганаша:

взбитые сливки подслащенные — 200 г;

темный шоколад — 100 г.

Приготовление шоколадного торта:

К яйцам высыпаем соль, ванильный и классический сахар, взбиваем до растворения песчинок. Выливаем в яичную смесь растительное масло, перемешиваем.

Выливаем в яичную смесь молоко, тоже перемешиваем. Соединяем в отдельной таре муку с какао и разрыхлителем, смешиваем сыпучие продукты и просеиваем в яичную массу.

Замешиваем бисквитное тесто, выливаем его в форму для выпечки (32х20 см). Выравниваем тесто по поверхности, выпекаем при 180 градусах 25 минут.

После приготовления бисквит нужно залить теплым кофе. Пока бисквит пропитывается кофе, надо сделать крем.

Смешиваем какао с водой до однородной массы. Взбиваем миксером сливки до образования устойчивых пиков. Выливаем полученный какао крем в сливки, соединяем компоненты.

Приготовленный крем распределяем по поверхности бисквита ровным слоем. Убираем торт в холодильник на 20 минут, пока делаем ганаш.

Измельчаем шоколадную плитку, выкладываем в миску со сливками. В микроволновке разогреваем смесь шоколада и сливок, перемешиваем до получения шоколадного оттенка.

Ганаш нужно полностью остудить, а затем залить им поверхность торта. Торт снова отправляем в холодильник на 15 минут.

В итоге получается шоколадный торт с ноткой кофе в бисквите. Этот торт пропитанный, сладкий, отлично подходит к чаю.