Шоу римских гладиаторов пройдёт в центре Севастополя

Шоу гладиаторов состоится в воскресенье, 30 августа, в самом центре Севастополя — на площади перед смотровой площадкой между Дворцом детского и юношеского творчества и Институтом биологии южных морей состоится. Об этом сообщила PR-директор Парка живой истории «Федюхины высоты» Ольга Глухова.

На импровизированной арене сойдутся в поединках опытные бойцы. Зрители познакомятся с античным искусством и культурой показательных боев, историей разных образов гладиаторов. Шоу пройдет с 18:00 до 20:00.

Мероприятие проводится в рамках VII Крымского военно-исторического фестиваля, который пройдет с 4 по 6 сентября 2020 года. На Федюхиных высотах будут представлены 11 исторических площадок, посвященных истории Крыма и Севастополя от Античности до конца XX века. Подробно с программой можно ознакомиться на официальном сайте kvif.sevastravel.ru.