Шпроты и плавленый сырок. Намазка от души: все друзья просили рецепт

Если изучить историю закусок в нашей стране, то можно понять, что они претерпели немало изменений. Сначала закусками называли блюда, которые остались с прошлого дня. Их нужно было разогревать.
Потом под названием закуска стали готовить копченые или соленые продукты. Только со временем к закускам стали относить салаты, бутерброды.
Существует огромное количество закусок, которые кардинально отличаются друг от друга. Самые простые – это, сделанные на хлебе. Именно о таком простом варианте закусок пойдет речь в рецепте.
Ингредиенты для закуски со шпротами:
- Чиабатта – 1 штука;
- Укроп – 1 пучок;
- Сырок «Дружба» — 2 штука;
- Шпроты консервированные – 1 упаковка;
- Сливочное масло – для жарки.
Приготовление закусок со шпротами:
Сначала нарезаем чиабатту на ломтики удобного размера. После этого разогреваем на сковородке сливочное масло и обжариваем на нем каждый ломтик только с одной стороны до золотистой корочки.
Это нужно для того, чтобы при укусе корочка снизу не повреждала неба.
Шпроты, сырки и укроп помещаем в одну емкость. С помощью блендера добиваемся однородной массы.
Выкладываем на каждую гренку эту массу равномерно. Украшаем любым доступным продуктом.
В нашем случае маринованные огурцы с куркумой и укроп.
Закуска из шпрот готовится быстро и просто, что позволяет делать ее постоянно.