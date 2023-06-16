Шпроты и плавленый сырок. Намазка от души: все друзья просили рецепт

Если изучить историю закусок в нашей стране, то можно понять, что они претерпели немало изменений. Сначала закусками называли блюда, которые остались с прошлого дня. Их нужно было разогревать.

Потом под названием закуска стали готовить копченые или соленые продукты. Только со временем к закускам стали относить салаты, бутерброды.

Существует огромное количество закусок, которые кардинально отличаются друг от друга. Самые простые – это, сделанные на хлебе. Именно о таком простом варианте закусок пойдет речь в рецепте.

Ингредиенты для закуски со шпротами:

Чиабатта – 1 штука;

Укроп – 1 пучок;

Сырок «Дружба» — 2 штука;

Шпроты консервированные – 1 упаковка;

Сливочное масло – для жарки.

Приготовление закусок со шпротами:

Сначала нарезаем чиабатту на ломтики удобного размера. После этого разогреваем на сковородке сливочное масло и обжариваем на нем каждый ломтик только с одной стороны до золотистой корочки.

Это нужно для того, чтобы при укусе корочка снизу не повреждала неба.

Шпроты, сырки и укроп помещаем в одну емкость. С помощью блендера добиваемся однородной массы.

Выкладываем на каждую гренку эту массу равномерно. Украшаем любым доступным продуктом.

В нашем случае маринованные огурцы с куркумой и укроп.

Закуска из шпрот готовится быстро и просто, что позволяет делать ее постоянно.