Шпроты в домашних условиях – это невероятно вкусное блюдо, с приготовлением которого справится каждый кулинар, особенно при условии следования рекомендациям, приведенным в каждом рецепте. Приготовить такое блюдо можно из самой различной некрупной рыбы, например, из уклейки или мойвы. И попробовав сделать хоть раз такую рыбку своими руками, вы навсегда откажетесь от покупной альтернативы, ибо вкус домашней закуски не идет ни в какое сравнение с магазинной.

Шпроты в домашних условиях из речной рыбы

Шпроты в домашних условиях из речной рыбы готовятся настолько просто и легко, что попробовав однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова, потому как это невероятно вкусно и ароматно! В качестве примера, основным ингредиентом будет выступать уклейка.

Ингредиенты –+5 порц.

Рыба 1 кг (речной)

Лук репчатый 3 шт.

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Масло подсолнечное 60 мл.

Лавровый лист 3 шт.

Шаги 4 ч.

Шпроты в домашних условиях приготовить очень просто. Первым делом размораживаем и промываем рыбку, луковицы «освобождаем» от шелухи. Рыбу потрошим и чистим, отрезаем головы. По желанию избавляемся от хвостиков и плавников. На дно кастрюли выкладываем рыбу и лук, нарезанный полукольцами. Не забываем добавить для пряности горошек перца и лавровый лист. Каждый слой солим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения. Вливаем растительное масло и уксус, прикрываем емкость крышкой и ставим на огонь: выдерживаем на конфорке 3-4 часа при медленном бурлении. Если жидкость испарилась и ингредиенты подгорают, подливаем немного воды. Готовые шпроты кладем на ломтик хлеба с листочком зеленого салата и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Домашние шпроты из мойвы

Домашние шпроты из мойвы – это обалденно вкусная закуска, которая подарит вам истинное гастрономическое удовольствие! Для насыщенности вкуса и аромата нам потребуется немного жидкого дыма, гвоздика, семена горчицы и листовой черный чай. Все эти компоненты идеально сочетаются с рыбкой!

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мойва – 500 гр.

Соль – 1 ч.л.

Соус соевый – 1 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Перец черный горошком – 5 шт.

Гвоздика – 3-5 бутонов.

Лист лавра – 2 шт.

Сахар-песок – ½ ч.л.

Семена горчицы – 1 ч.л.

Чай черный – 4 гр.

Дым жидкий – 1 ч.л.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. У рыб отрезаем головы и вычищаем потроха, тщательно промываем под струей воды внутри и снаружи.

Шаг 2. Параллельно завариваем крепкий час и полностью его остужаем.

Шаг 3. В отдельной пиале готовим соус: объединяем растительное масло, соевый соус, сахарный песок, соль, горошины перца, гвоздику, поломанный лист лавра, жидкий дым и немного семян горчицы.

Шаг 4. Рыбу выкладываем в кастрюлю и томим на умеренном пламени около 10 минут.

Шаг 5. Чай процеживаем в маринад.

Шаг 6. Переливаем пряный соус к основному ингредиенту и тушим под крышкой на минимальном нагреве не менее двух часов.

Шаг 7. Аппетитные шпроты остужаем прямо в кастрюльке и только после выкладываем на сервировочное блюдо либо в баночку для хранения.

Шаг 8. Дополняем рыбу свежей зеленью, и подаем к столу на радость семье. Приятного аппетита!

Шпроты в банках на зиму

Шпроты в банках на зиму – это вкусная и ароматная заготовка, которая будет вас радовать на протяжении всех холодных месяцев. Процесс приготовления не настолько сложен, как может показаться с первого взгляда, а для того, чтобы все прошло успешно, рекомендуем вам соблюдать пропорции.

Время готовки – 5 ч. 40 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Килька – 700 гр.

Заварка чайная – 1,5 ст.л.

Вода – 150 мл.

Соль – ½ ст.л.

Сахар-песок – ½ ст.л.

Лист лавра – 2 шт.

Гвоздика – 4-5 бутонов.

Перец черный горошком – ½ ч.л.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

Шаг 2. Чай заливаем кипятком, настаиваем и даем время остыть.

Шаг 3. Рыбку хорошенько промываем и удаляем головы вместе с внутренностями.

Шаг 4. На дно толстостенной кастрюли крошим лавровый лист, высыпаем половину перца и гвоздики от указанного количества.

Шаг 5. Чай процеживаем и смешиваем с сахарным песком и солью.

Шаг 6. В толстостенную кастрюлю кладем кильку, добавляем оставшиеся специи, подсолнечное масло и чай. Состав доводим до кипения и сразу же убавляем нагрев до минимума, тушим в течение 70 минут, не перемешивая.

Шаг 7. По окончании тепловой обработки, кастрюлю закрываем крышкой и настаиваем содержимое на протяжении 3 часов.

Шаг 8. По истечении времени, перекладываем ароматные шпроты в чистые и сухие банки, убираем на хранение в холодильную камеру.

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Шпроты из уклейки в домашних условиях

Шпроты из уклейки в домашних условиях – это аппетитное кушанье, которое у вас получится приготовить с первого раза и удивить своих домочадцев своим кулинарным талантом. Самое кропотливое в процессе – это очистить рыбку от внутренностей и других «ненужных» частей.

Время готовки – 6 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Уклейка – 600-700 гр.

Лист лавра – 3-4 шт.

Чай в пакетиках – 2-3 шт.

Перец черный горошком – по вкусу.

Соль – 2 ч.л.

Масло растительное – 80-100 мл.

Жидкий дым – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размороженную уклейку чистим, потрошим, отрезаем головы и тщательно промываем под водой.

Шаг 2. На дно толстостенной кастрюли либо утятницы кладем пакетики чая и накрываем фольгой, сверху помещаем очищенную рыбку, спинкой вверх, добавляем черный перец и лаврушку. Сверху кладем еще один слой, но стараемся не заполнять посуду более, чем на две трети.

Шаг 3. В крепкой чайной заварке растворяем соль и полученным раствор заливаем нашу заготовку.

Шаг 4. Заливаем уклейку подсолнечным маслом так, чтобы растительный ингредиент полностью покрывал рыбу.

Шаг 5. На умеренном пламени провариваем состав без крышки.

Шаг 6. Затем утятницу накрываем крышкой и ставим в духовой шкаф, прогретый до 160-170 градусов на 4 часа. Далее добавляем жидкий дым и запекаем еще около 1-2 часов до мягкости костей.

Шаг 7. Готовые шпроты полностью остужаем и только после переходим к трапезе. Приятного аппетита!

Как приготовить шпроты из кильки?

Как приготовить шпроты из кильки? Наверняка этим вопросом задавались все любители блюд из рыбы. Однако, повторить всем известную закуску в домашних условиях достаточно просто, для этого нам потребуется совсем немного свободного времени и продукты, перечисленные ниже.

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Килька – 1 кг.

Заварка чайная (крепкая) – 1 ст.

Масло подсолнечное – 1 ст.

Шелуха луковая – 2 горсти.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. У очищенной кильки срезаем головы и удаляем потроха, хорошенько ополаскиваем. Параллельно завариваем крепкий чай. Солим и перчим, перемешиваем.

Шаг 2. На дно огнеупорной посуды выстилаем слой луковой шелухи, добавляем растительное масло.

Шаг 3. Плотно друг к другу выкладываем кильку, обязательно брюхом вниз для сохранения текстуры. Вливаем заварку.

Шаг 4. Перемещаем полуфабрикат в духовой шкаф, предварительно прогретый до 100-120 градусов на 60 минут.

Шаг 5. Осторожно достаем форму и даем шпротам полностью остыть.

Шаг 6. Аппетитную рыбку кладем поверх хлеба и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Шпроты из салаки

Шпроты из салаки – это аппетитное кушанье, которое приведет вас и всех, кто попробует, в полный восторг! Рыбка, приготовленная таким образом, идеально гармонирует с ломтиком обжаренного до хруста белого хлеба. Обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2-4.

Ингредиенты:

Салака – 400 гр.

Соль – ½ ч.л.

Чай черный – 2 пакетика.

Масло растительное – 50 мл.

Перец черный горошком – 10-15 шт.

Лист лавра – 5-6 шт.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Рыбу чистим, обрезаем головы и извлекаем внутренности вместе с пленками – ополаскиваем внутри и снаружи.

Шаг 3. Укладываем салаку спинками вверх на дно казана с толстыми стенками.

Шаг 4. Добавляем чайные пакетики, соль и пряности.

Шаг 5. Заливаем компоненты растительным маслом.

Шаг 6. Подливаем воду и помещаем посуду на минимальный огонь.

Шаг 7. Закрываем казан крышкой и томим содержимое на протяжении 20 минут после закипания.

Шаг 8. Аппетитное кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Домашние шпроты из корюшки

Домашние шпроты из корюшки – это невероятно вкусное блюдо, с приготовлением которого справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни! Для насыщенности вкуса и аромата, нам потребуются такие необычные компоненты, как черный чай с бергамотом и жидкий дым.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Корюшка потрошеная – 500 гр.

Вода – 500 мл.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло оливковое – 50 мл.

Чай черный с бергамотом – 1 пакетик.

Дым жидкий натуральный – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом потрошим рыбу, срезаем головы, хвосты и плавники. Отмеряем нужное количество жидких компонентов.

Шаг 2. Для рассола кипятим воду и добавляем чай, соль, сахар и жидкий дым, перемешиваем и остужаем.

Шаг 3. В огнеупорную форму выкладываем рыбку, как показано на фото, сдабриваем молотым перцем и оливковым маслом.

Шаг 4. Заливаем заготовку маринадом и убираем в духовку на 120 минут при минимальном нагреве.

Шаг 5. Вынимаем форму, и если жидкости осталось много – сливаем, шпроты остужаем.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Шпроты в масле в домашних условиях

Шпроты в масле в домашних условиях готовятся просто и легко, поэтому если вы до сих пор покупаете такую закуску в супермаркетах, то после прочтения этого рецепта и дегустации, вы навсегда забудете о покупной альтернативе. Для готовки нам потребуется мультиварка.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Килька свежемороженая – 1 кг.

Чай черный – 10 пакетиков.

Соль – 1 ст.л.

Перец черный горошком – 8 шт.

Лист лавра – 2 шт.

Гвоздика – 2 бутона.

Соус «терияки» – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чайные пакетики заливаем кипятком и настаиваем 15 минут, затем пакетики отжимаем и выбрасываем.

Шаг 2. Размороженную рыбу избавляем от головы и потрохов, ополаскиваем под струей воды.

Шаг 3. В заварку добавляем соус «терияки», масло подсолнечное и соль.

Шаг 4. В мультиварку выкладываем кильку и заливаем ее подготовленным маринадом, приправляем лаврушкой, гвоздикой и горошинами черного перца.

Шаг 5. Закрываем крышку и запускаем программу «Тушение» на 40 минут.

Шаг 6. Остывшие шпроты выкладываем на тарелку и трапезничаем. Приятного аппетита!

Шпроты с чайной заваркой

Шпроты с чайной заваркой – это ароматное кушанье, которое вызывает аппетит одним своим внешним видом! Если никогда ранее вы не пробовали готовить рыбку таким способом, то обязательно поэкспериментируйте и вы не пожалеете о потраченном времени, потому как итоговый результат определенно стоит того!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Мойва мороженая – 500 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Заварка чайная – 1 ст.л.

Лист лавра – 4 шт.

Перец черный горошком – 6 шт.

Вода – 100 мл.

Соль – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбку размораживаем, разрезаем вдоль брюшка и выскабливаем внутренности с пленками, обрезаем плавники, головы и хвосты.

Шаг 2. В кипятке завариваем чай, всыпаем соль и хорошенько перемешиваем до растворения.

Шаг 3. В форму с высокими бортиками выкладываем рыбу, заливаем растительным маслом и чаем, дополняем лавровым листом и перцем горошком.

Шаг 4. Тушим рыбку на огне чуть ниже среднего в течение 40 минут, не ворочая.

Шаг 5. Перед подачей шпроты остужаем и только после подаем к столу. Приятного аппетита!

Шпроты с жидким дымом

Шпроты с жидким дымом – это ароматная закуска, перед которой не сможет устоять даже тот, кто скептически относится к подобным блюдам. Подавать такое кушанье можно в виде аппетитных бутербродов, а можно и в качестве самостоятельной закуски, которая, поверьте, будет пользовать спросом у всех!

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Салака – 2 кг.

Чай черный – 3 ст.л.

Вода – 2 ст.

Масло растительное – 2 ст.

Кубик бульонный – 2 шт.

Дым жидкий – 1,5 ст.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную и выпотрошенную салаку ополаскиваем под водой, поливаем жидким дымом, чай заливаем двумя стаканами кипятка и даем завариться.

Шаг 2. Для маринада смешиваем чайную заварку с бульонными кубиками, солью и маслом – доводим до кипения.

Шаг 3. В казан плотно друг к другу выкладываем рыбу и заливаем маринадом. Томим под крышкой на протяжении 2 часов с момента закипания на медленном пламени. За 15 минут до готовности крышку убираем, чтобы влага испарялась.

Шаг 4. Готовые шпроты остужаем и перекладываем в посуду для хранения.

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!