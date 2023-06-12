Шпроты в домашних условиях

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Шпроты в домашних условиях – это невероятно вкусное блюдо, с приготовлением которого справится каждый кулинар, особенно при условии следования рекомендациям, приведенным в каждом рецепте. Приготовить такое блюдо можно из самой различной некрупной рыбы, например, из уклейки или мойвы. И попробовав сделать хоть раз такую рыбку своими руками, вы навсегда откажетесь от покупной альтернативы, ибо вкус домашней закуски не идет ни в какое сравнение с магазинной.

Шпроты в домашних условиях из речной рыбы

Шпроты в домашних условиях из речной рыбы готовятся настолько просто и легко, что попробовав однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова, потому как это невероятно вкусно и ароматно! В качестве примера, основным ингредиентом будет выступать уклейка.

Шпроты в домашних условиях

Ингредиенты –+5 порц.

  • Рыба 1 кг (речной)
  • Лук репчатый 3 шт.
  • Уксус столовый 9% 1 ст.л.
  • Соль 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное 60 мл.
  • Лавровый лист 3 шт.

Шаги 4 ч.

  1. Шпроты в домашних условиях

    Шпроты в домашних условиях приготовить очень просто. Первым делом размораживаем и промываем рыбку, луковицы «освобождаем» от шелухи.

  2. Шпроты в домашних условиях

    Рыбу потрошим и чистим, отрезаем головы.

  3. Шпроты в домашних условиях

    По желанию избавляемся от хвостиков и плавников.

  4. Шпроты в домашних условиях

    На дно кастрюли выкладываем рыбу и лук, нарезанный полукольцами.

  5. Шпроты в домашних условиях

    Не забываем добавить для пряности горошек перца и лавровый лист.

  6. Шпроты в домашних условиях

    Каждый слой солим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

  7. Шпроты в домашних условиях

    Вливаем растительное масло и уксус, прикрываем емкость крышкой и ставим на огонь: выдерживаем на конфорке 3-4 часа при медленном бурлении. Если жидкость испарилась и ингредиенты подгорают, подливаем немного воды.

  8. Шпроты в домашних условиях

    Готовые шпроты кладем на ломтик хлеба с листочком зеленого салата и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Домашние шпроты из мойвы

Домашние шпроты из мойвы – это обалденно вкусная закуска, которая подарит вам истинное гастрономическое удовольствие! Для насыщенности вкуса и аромата нам потребуется немного жидкого дыма, гвоздика, семена горчицы и листовой черный чай. Все эти компоненты идеально сочетаются с рыбкой!

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Мойва – 500 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Соус соевый – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Перец душистый горошком – 5 шт.
  • Перец черный горошком – 5 шт.
  • Гвоздика – 3-5 бутонов.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Сахар-песок – ½ ч.л.
  • Семена горчицы – 1 ч.л.
  • Чай черный – 4 гр.
  • Дым жидкий – 1 ч.л.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. У рыб отрезаем головы и вычищаем потроха, тщательно промываем под струей воды внутри и снаружи.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 2. Параллельно завариваем крепкий час и полностью его остужаем.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 3. В отдельной пиале готовим соус: объединяем растительное масло, соевый соус, сахарный песок, соль, горошины перца, гвоздику, поломанный лист лавра, жидкий дым и немного семян горчицы.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 4. Рыбу выкладываем в кастрюлю и томим на умеренном пламени около 10 минут.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 5. Чай процеживаем в маринад.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 6. Переливаем пряный соус к основному ингредиенту и тушим под крышкой на минимальном нагреве не менее двух часов.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 7. Аппетитные шпроты остужаем прямо в кастрюльке и только после выкладываем на сервировочное блюдо либо в баночку для хранения.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 8. Дополняем рыбу свежей зеленью, и подаем к столу на радость семье. Приятного аппетита!

Шпроты в домашних условиях

Шпроты в банках на зиму

Шпроты в банках на зиму – это вкусная и ароматная заготовка, которая будет вас радовать на протяжении всех холодных месяцев. Процесс приготовления не настолько сложен, как может показаться с первого взгляда, а для того, чтобы все прошло успешно, рекомендуем вам соблюдать пропорции.

Время готовки – 5 ч. 40 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Килька – 700 гр.
  • Заварка чайная – 1,5 ст.л.
  • Вода – 150 мл.
  • Соль – ½ ст.л.
  • Сахар-песок – ½ ст.л.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Гвоздика – 4-5 бутонов.
  • Перец черный горошком – ½ ч.л.
  • Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 2. Чай заливаем кипятком, настаиваем и даем время остыть.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 3. Рыбку хорошенько промываем и удаляем головы вместе с внутренностями.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 4. На дно толстостенной кастрюли крошим лавровый лист, высыпаем половину перца и гвоздики от указанного количества.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 5. Чай процеживаем и смешиваем с сахарным песком и солью.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 6. В толстостенную кастрюлю кладем кильку, добавляем оставшиеся специи, подсолнечное масло и чай. Состав доводим до кипения и сразу же убавляем нагрев до минимума, тушим в течение 70 минут, не перемешивая.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 7. По окончании тепловой обработки, кастрюлю закрываем крышкой и настаиваем содержимое на протяжении 3 часов.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 8. По истечении времени, перекладываем ароматные шпроты в чистые и сухие банки, убираем на хранение в холодильную камеру.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Шпроты в домашних условиях

Шпроты из уклейки в домашних условиях

Шпроты из уклейки в домашних условиях – это аппетитное кушанье, которое у вас получится приготовить с первого раза и удивить своих домочадцев своим кулинарным талантом. Самое кропотливое в процессе – это очистить рыбку от внутренностей и других  «ненужных» частей.

Время готовки – 6 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Уклейка – 600-700 гр.
  • Лист лавра – 3-4 шт.
  • Чай в пакетиках – 2-3 шт.
  • Перец черный горошком – по вкусу.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Масло растительное – 80-100 мл.
  • Жидкий дым – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размороженную уклейку чистим, потрошим, отрезаем головы и тщательно промываем под водой.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 2. На дно толстостенной кастрюли либо утятницы кладем пакетики чая и накрываем фольгой, сверху помещаем очищенную рыбку, спинкой вверх, добавляем черный перец и лаврушку. Сверху кладем еще один слой, но стараемся не заполнять посуду более, чем на две трети.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 3. В крепкой чайной заварке растворяем соль и полученным раствор заливаем нашу заготовку.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 4. Заливаем уклейку подсолнечным маслом так, чтобы растительный ингредиент полностью покрывал рыбу.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 5. На умеренном пламени провариваем состав без крышки.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 6. Затем утятницу накрываем крышкой и ставим в духовой шкаф, прогретый до 160-170 градусов на 4 часа. Далее добавляем жидкий дым и запекаем еще около 1-2 часов до мягкости костей.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 7. Готовые шпроты полностью остужаем и только после переходим к трапезе. Приятного аппетита!

Шпроты в домашних условиях

Как приготовить шпроты из кильки?

Как приготовить шпроты из кильки? Наверняка этим вопросом задавались все любители блюд из рыбы. Однако, повторить всем известную закуску в домашних условиях достаточно просто, для этого нам потребуется совсем немного свободного времени и продукты, перечисленные ниже.

Время готовки – 80 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Килька – 1 кг.
  • Заварка чайная (крепкая) – 1 ст.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.
  • Шелуха луковая – 2 горсти.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. У очищенной кильки срезаем головы и удаляем потроха, хорошенько ополаскиваем. Параллельно завариваем крепкий чай. Солим и перчим, перемешиваем.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 2. На дно огнеупорной посуды выстилаем слой луковой шелухи, добавляем растительное масло.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 3. Плотно друг к другу выкладываем кильку, обязательно брюхом вниз для сохранения текстуры. Вливаем заварку.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 4. Перемещаем полуфабрикат в духовой шкаф, предварительно прогретый до 100-120 градусов на 60 минут.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 5. Осторожно достаем форму и даем шпротам полностью остыть.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 6. Аппетитную рыбку кладем поверх хлеба и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Шпроты в домашних условиях

Шпроты из салаки

Шпроты из салаки – это аппетитное кушанье, которое приведет вас и всех, кто попробует, в полный восторг! Рыбка, приготовленная таким образом, идеально гармонирует с ломтиком обжаренного до хруста белого хлеба. Обязательно попробуйте, и вы останетесь довольны!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2-4.

Ингредиенты:

  • Салака – 400 гр.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Чай черный – 2 пакетика.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Перец черный горошком – 10-15 шт.
  • Лист лавра – 5-6 шт.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 2. Рыбу чистим, обрезаем головы и извлекаем внутренности вместе с пленками – ополаскиваем внутри и снаружи.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 3. Укладываем салаку спинками вверх на дно казана с толстыми стенками.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 4. Добавляем чайные пакетики, соль и пряности.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 5. Заливаем компоненты растительным маслом.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 6. Подливаем воду и помещаем посуду на минимальный огонь.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 7. Закрываем казан крышкой и томим содержимое на протяжении 20 минут после закипания.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 8. Аппетитное кушанье сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Шпроты в домашних условиях

Домашние шпроты из корюшки

Домашние шпроты из корюшки – это невероятно вкусное блюдо, с приготовлением которого справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни! Для насыщенности вкуса и аромата, нам потребуются такие необычные компоненты, как черный чай с бергамотом и жидкий дым.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Корюшка потрошеная – 500 гр.
  • Вода – 500 мл.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Масло оливковое – 50 мл.
  • Чай черный с бергамотом – 1 пакетик.
  • Дым жидкий натуральный – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1.  Первым делом потрошим рыбу, срезаем головы, хвосты и плавники. Отмеряем нужное количество жидких компонентов.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 2. Для рассола кипятим воду и добавляем чай, соль, сахар и жидкий дым, перемешиваем и остужаем.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 3. В огнеупорную форму выкладываем рыбку, как показано на фото, сдабриваем молотым перцем и оливковым маслом.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 4. Заливаем заготовку маринадом и убираем в духовку на 120 минут при минимальном нагреве.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 5. Вынимаем форму, и если жидкости осталось много – сливаем, шпроты остужаем.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 6. Приятного аппетита!

Шпроты в домашних условиях

Шпроты в масле в домашних условиях

Шпроты в масле в домашних условиях готовятся просто и легко, поэтому если вы до сих пор покупаете такую закуску в супермаркетах, то после прочтения этого рецепта и дегустации, вы навсегда забудете о покупной альтернативе. Для готовки нам потребуется мультиварка.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Килька свежемороженая – 1 кг.
  • Чай черный – 10 пакетиков.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Перец черный горошком – 8 шт.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Гвоздика – 2 бутона.
  • Соус «терияки» – 2 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чайные пакетики заливаем кипятком и настаиваем 15 минут, затем пакетики отжимаем и выбрасываем.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 2. Размороженную рыбу избавляем от головы и потрохов, ополаскиваем под струей воды.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 3. В заварку добавляем соус «терияки», масло подсолнечное и соль.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 4. В мультиварку выкладываем кильку и заливаем ее подготовленным маринадом, приправляем лаврушкой, гвоздикой и горошинами черного перца.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 5. Закрываем крышку и запускаем программу «Тушение» на 40 минут.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 6. Остывшие шпроты выкладываем на тарелку и трапезничаем. Приятного аппетита!

Шпроты в домашних условиях

Шпроты с чайной заваркой

Шпроты с чайной заваркой – это ароматное кушанье, которое вызывает аппетит одним своим внешним видом! Если никогда ранее вы не пробовали готовить рыбку таким способом, то обязательно поэкспериментируйте и вы не пожалеете о потраченном времени, потому как итоговый результат определенно стоит того!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Мойва мороженая – 500 гр.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Заварка чайная – 1 ст.л.
  • Лист лавра – 4 шт.
  • Перец черный горошком – 6 шт.
  • Вода – 100 мл.
  • Соль – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рыбку размораживаем, разрезаем вдоль брюшка и выскабливаем внутренности с пленками, обрезаем плавники, головы и хвосты.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 2. В кипятке завариваем чай, всыпаем соль и хорошенько перемешиваем до растворения.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 3. В форму с высокими бортиками выкладываем рыбу, заливаем растительным маслом и чаем, дополняем лавровым листом и перцем горошком.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 4. Тушим рыбку на огне чуть ниже среднего в течение 40 минут, не ворочая.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 5. Перед подачей шпроты остужаем и только после подаем к столу. Приятного аппетита!

Шпроты в домашних условиях

Шпроты с жидким дымом

Шпроты с жидким дымом – это ароматная закуска, перед которой не сможет устоять даже тот, кто скептически относится к подобным блюдам. Подавать такое кушанье можно в виде аппетитных бутербродов, а можно и в качестве самостоятельной закуски, которая, поверьте, будет пользовать спросом у всех!

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Салака – 2 кг.
  • Чай черный – 3 ст.л.
  • Вода – 2 ст.
  • Масло растительное – 2 ст.
  • Кубик бульонный – 2 шт.
  • Дым жидкий – 1,5 ст.л.
  • Соль – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную и выпотрошенную салаку ополаскиваем под водой, поливаем жидким дымом, чай заливаем двумя стаканами кипятка и даем завариться.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 2. Для маринада смешиваем чайную заварку с бульонными кубиками, солью и маслом – доводим до кипения.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 3. В казан плотно друг к другу выкладываем рыбу и заливаем маринадом. Томим под крышкой на протяжении 2 часов с момента закипания на медленном пламени. За 15 минут до готовности крышку убираем, чтобы влага испарялась.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 4. Готовые шпроты остужаем и перекладываем в посуду для хранения.

Шпроты в домашних условиях

Шаг 5. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Шпроты в домашних условиях

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