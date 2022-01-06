Штабелер электрический: от видов и плюсов к советам по выбору

Применение китайских погрузчиков JAC на автоматизированных складах

Электронная коммерция навсегда меняет способы совершения покупок и работы складского бизнеса. Все больше и больше клиентов совершают покупки в Интернете и заказы доставляются в ближайший магазин или, скорее всего, доставляются прямо к ним домой. Более того, клиенты ожидают, что он прибудет быстрее, чем когда-либо прежде.

Это ожидание двухдневной доставки сегодня создает стресс для бизнеса и будет продолжать оказывать давление на бизнес, заставляя его изменить свою работу. Очередь автоматизированного складирования. Такое складирование — это концепция, которая становится все более и более популярной, хотя и имеет свою цену.

Что такое темный или автоматизированный склад

Темный склад — это полностью автоматизированный склад, который работает без использования человеческого труда. Вы можете просто выключить свет, и операция продолжится. Давление на предприятия для быстрой доставки онлайн-заказов повлияло на развертывание автоматических управляемых транспортных средств китайских погрузчиков JAC, конвейерных лент и автоматических штабелеров на всех складах с целью ускорения операций, больше информации о китайских погрузчиках JAC можно посмотреть на сайте https://eurocaraplus-jac.ru/shtabelery. Добавьте все это среди другого автоматизированного оборудования, и у вас будет темный склад.

Каковы преимущества таких складов

У автоматизированного склада есть несколько преимуществ, которые побуждают бизнес реорганизовать свои объекты. Одно из преимуществ состоит в том, чтобы исключить из помещения сотрудников и неблагоприятные условия труда. Роботы и другие автоматизированные инструменты будут выполнять задачи в таких условиях, таких как температура замерзания.

Автоматизированные склады также чрезвычайно быстры и эффективны, предоставляя меньше шансов на ошибку на автоматизированных машинах. Нет изменений смены, разрывов или человеческих ошибок, которые необходимо исправить. Темные склады работают круглосуточно без остановок.

Есть ли какие-либо недостатки в автоматизированном складировании

Есть несколько недостатков при внедрении таких складов в ваш бизнес. С одной стороны, они не дешевые. Эти склады являются многомиллионными объектами с высокими капитальными затратами. Крупные, признанные компании лучше всего подходят для реализации этих типов складов.

Автоматизированные склады также не так гибки в работе для сбора, упаковки и доставки. Эти склады очень хороши в отраслях, в которых продукция похожа по размеру и весу. Чем больше различий в темном складе, тем больше вы платите за автоматизированное оборудование для обработки продуктов разных размеров.

Даже складские предприятия, не полностью переходящие на автоматизированные склады, увидят увеличение технологий в своей деятельности, чтобы удовлетворить спрос и идти в ногу с конкурентами. В этом случае изучение того, как интегрировать управляемые человеком машины в автоматизированную конвейерную систему и технологии поиска заказов, является ключевым.