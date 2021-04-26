Шорти — один з основних елементів річного жіночого гардеробу. Вони представлені в різних стилях, фасонах, тканинах, кольорах і принтах. Але при всій їх різноманітності і універсальності, важливо знайти свою ідеальну пару, в якій ви будете почувати себе комфортно і виглядати бездоганно. У цій статті я постараюся допомогти вам вибрати кращі шорти для вашої фігури, які будуть виглядати на вас ідеально. Штани і шорти жіночі замовити можна тут medicinewear.com.ua/catalog-shtany-i-shorty-zhinochi-7.

Шорти як універсальна річ в гардеробі представлені в колекціях дизайнерського одягу в кожному весняно-літньому сезоні. Хоча останніми модними трендами, що розповсюдилися по всьому світу, стали спортивні шорти з смужками для бігу, як у Белли Хадід, велосипедний стиль, улюблений сестрами Кардашьян, і подовжені бермуди, ідеальні шорти потрібно вибирати не тільки по нових тенденцій в моді, але і з урахуванням типу статури і власного стилю.

Хоча жіночі шорти представлені в безлічі варіантів посадки, довжини, підгонки і стилю, їх в основному розрізняють по довжині на 3 типи:

Короткі (від 8 до 12 см)

Підходять струнким і мініатюрним дівчатам, т. К. Візуально збільшують зріст. За рахунок того, що оголюються ноги, вони здаються довшими. Щоб ще більше візуально подовжити ноги вибирайте шорти з високою посадкою, взуття на танкетці або підборах. Уникайте занадто коротких моделей, щоб не виглядати непристойно.

Середньої довжини (від 12 до 18 см)

Відомі як «класичні», «прогулянкові», «денні» шорти, «шорти для гольфу». Вони не повинні бути довшими двох сантиметрів вище коліна.

До колін (від 28 до 34 см)

Відомі як «бермудські» (Бермуди) або «міські» шорти. Як правило, мають крій, що облягає і довжину до колін, що приховує вигини і проблемні області ніг. Поділ може бути з манжетами або без них. Бермуди виглядають елегантно і підходять для повсякденного або ділового стилю. Дуже добре виглядають на високих жінках, відповідаючи їх пропорціям. Не рекомендуються дівчатам низького зросту, т. К. Такий фасон візуально розрізає ноги навпіл, скорочуючи їх.

Шорти також розрізняють в залежності від посадки (лінії пояса). Фасони із завищеною талією візуально подовжують ноги, але вкорочують тулуб, а низька посадка, навпаки — вкорочує ноги і подовжує торс. Тому при виборі речей необхідно обов'язково враховувати пропорції тіла.

Як вибрати шорти за типом фігури?

Особливості фігури — це основний параметр, за яким слід вибирати шорти. Розглянемо, які шорти підходять для кожного типу статури:

Пісочний годинник

Жінки з фігурою пісочного годинника мають пропорційну фігуру з чітко вираженою талією. Вони можуть носити практично будь-які типи шорт — з високим, середнім і низькою посадкою, — якщо з'єднувати їх з правильним верхом. Спробуйте шорти А-силуету, при яких ноги виглядають довшими і стрункішими. Якщо у вас плоский живіт, виберіть спортивні структуровані шорти з середньою посадкою або короткі моделі з високою талією. Для повних стегон підходять фасони середньої довжини і бермуди з мінімальною кількістю деталей. Поєднуйте їх з тонким ременем і легкої футболкою.

Груша

Жінки з грушоподібної фігурою мають стегна ширше, ніж плечі або бюст. Підбирайте шорти з високою посадкою, щоб виділити талію і додати тілу форму пісочного годинника. Вузькі обтягуючі бермуди роблять стегна менш широкими, а ноги — довшими і стрункими. А-силует і вільні шорти — ідеальний варіант для грушоподібної форми, так як роблять ноги більш тонкими і довгими.