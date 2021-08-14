Шторм унёс ещё 40 фрагментов плитки с набережной Корнилова в Севастополе

Фото: ForPost

За последние дни шторм унёс ещё около 40 фрагментов гранитной плитки с набережной Корнилова в Севастополе. Об этом пишет новостной портал ForPost со ссылкой на директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

По словам чиновника, чтобы отремонтировать покрытие на набережной в центре города, нужно ещё около 10 дней – так как шторма не только разбивают плитку, но и мешают проводить работы.

Напомним, плитку на главной набережной города разбило в конце января. Устранить повреждения собирались в первой половине февраля, сразу после того, как волнение на море стихнет.

Тогда сообщалось, что найти подходящую гранитную плитку, аналогичную уложенной в украинские годы, получилось только за границей. Купить её удалось, но детали сделки и её сумма не раскрывается до сих пор.

В итоге, восстановление покрытие начали в конце марта. На работы отвели полтора месяца, но и этот срок был нарушен. К майским праздникам некоторые места успели заново замостить полигональной кладкой из фрагментов разбитых плит.

Новый ориентир – «до конца недели» – был назван Евгением Горловым в первых числах июля.

«Вы же видите, погода какая – из-за дождей мы не стали укладывать ее, чтобы раствор нормально взялся. 150 квадратов у нас было, 40 осталось», – прокомментировал тогда остановку работ Евгений Горлов.

Как пишет ForPost, проверив состояние набережной утром 13 августа, в районе Памятника Затопленным кораблям есть как минимум три места с видимым разрушением плиточного покрытия, в том числе и относительно свежим – судя по отодвинутым водой в сторону плитам.