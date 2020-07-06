Штормовое предупреждение: сегодня в Крыму жара сменится бурей с градом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В ближайшие несколько часов Крым накроет непогода, которая останется на полуострове до конца суток. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По информации регионального гидрометцентра, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Во время такой погоды жителям Крыма рекомендуют не выходить на улицу без лишней необходимости. Однако если все же поход на улицу нельзя отменить, спасатели рекомендуют не спускаться в подземные переходы и другие углубленные помещения, держаться в стороне от ЛЭП, деревьев и рекламных конструкций. Также жителям полуострова советуют отказаться от походов в горы и лес, и по возможности, не выходить в открытое море.

Последний раз в Крыму штормовое предупреждение объявляли 2 июля. Тогда синоптики сообщили, что на полуостров нагрянут сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

Тогда из-за непогоды без электричества остались 2,5 тыс. абонентов в Симферополе.

Кроме этого, в Крыму участились случаи поднятия воды в реках. Последний раз о таком явлении крымчан предупреждали также 2 июля.

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