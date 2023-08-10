Шурпа классическая

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Шурпа – это сытное блюдо, популярное у таджиков и тюркских народов. Угощение представляет собой густой сур с овощами и специями. Есть много вариаций аппетитной шурпы. Лучшие кулинарные идеи ищите в нашей проверенной подборке из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классическая шурпа из говядины в домашних условиях

Классическая шурпа из говядины в домашних условиях получается очень сытной и насыщенной по вкусу. Такое блюдо послужит ярким обедом для всей семьи. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Разнообразьте свое меню и порадуйте близких аппетитным угощением.

Шурпа классическая

Ингредиенты –+4 порц.

  • Говядина ½ кг
  • Картофель 3 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Перец болгарский 1 шт.
  • Помидоры 2 шт.
  • Томатная паста 2 ст.л.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Специи и Приправы  по вкусу
  • Зелень 1 пучок
  • Перец чили  по желанию

Шаги 80 мин.

  1. Шурпа классическая

    Классическая шурпа легко готовится в домашних условиях. Для ее приготовления нам понадобится кастрюля с толстым дном или казан. Выливаем сюда тонкий слой растительного масла, нагреваем. Выкладываем на разогретое масло измельченный, предварительно очищенный лук. Обжариваем на среднем огне до легкого золотистого оттенка.

  2. Шурпа классическая

    Режем кусочками среднего размера заранее промытую и обсушенную говядину. Отправляем мясо к румяному луку, перемешиваем. Готовим до испарения мясного сока.

  3. Шурпа классическая

    Промываем все остальные овощи, очищаем картошку и морковь. Сладкий перец избавляем от семян, режем небольшими кубиками. Морковь натираем на крупной терке или режем брусочками. Картофель разделываем кубиками одинакового размера.

  4. Шурпа классическая

    У томатов удаляем плодоножки, а затем режем плоды небольшими кусочкам.

  5. Шурпа классическая

    Когда испарится вся влага, а кусочки говядины начнут подрумяниваться, загружаем в кастрюлю морковь. Жарим все вместе пару минут. Добавляем специи.

  6. Шурпа классическая

    К заготовке выкладываем нарезанный сладкий перец.

  7. Шурпа классическая

    Дальше отправляем кусочки помидоров. Добавляем две столовые ложки томатной пасты.

  8. Шурпа классическая

    Выливаем в заготовку кипяток так, чтобы он покрыл содержимое кастрюли. Тушим на медленном огне под крышкой около 40 минут.

  9. Шурпа классическая

    Выгружаем в блюдо картофель.

  10. Шурпа классическая

    Снова выливаем кипяток, варим угощение при слабом кипении в течение 10-15 минут до готовности картофеля. В конце готовки солим, добавляем острый перец, продавливаем через пресс зубчики чеснока.

  11. Шурпа классическая

    Классическая шурпа из говядины в домашних условиях готова. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив зеленью.

Классическая шурпа из баранины в казане на костре

Классическая шурпа из баранины в казане на костре – это блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Такое угощение выйдет невероятно сытным и ароматным. Подходит для большого семейного обеда или ужина на природе. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Баранина – 1 кг.
  • Картофель – 6 шт.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Морковь – 3 шт.
  • Лук репчатый белый – 3 шт.
  • Лук репчатый красный – 1 шт.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Петрушка – 10 гр.
  • Специи – 1 ч.л.
  • Лук зеленый – 10 гр.
  • Вода – 2 л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо укладываем в казан, заливаем холодной водой, добавляем чайную ложку соли и доводим до кипения, постоянно убирая образующуюся в процессе пену.

Шурпа классическая

Шаг 2. Нарезанный белый лук, морковку и перец чили добавляем в бульон. Варим на слабом огне один час.

Шурпа классическая

Шаг 3. Мясо достаем из бульона, остужаем его и отделяем от костей.

Шурпа классическая

Шаг 4. В бульон отправляем почищенный целый картофель.

Шурпа классическая

Шаг 5. Добавляем порезанные болгарский перец и помидоры. Добавляем специи. Варим еще 15 минут.

Шурпа классическая

Шаг 6. Кладем в бульон нарезанное мясо и варим под крышкой еще 10–15 минут. В конце готовки добавляем красный лук, порезанный тонкими колечками.

Шурпа классическая

Шаг 7. Классическая шурпа из баранины в казане на костре готова. Подавайте к столу со свежей зеленью!

Шурпа классическая

Домашняя шурпа из свинины в казане

Домашняя шурпа из свинины в казане порадует вас насыщенным вкусом, ароматом и питательными свойствами. Обещаем, что ваши близкие не смогут устоять. Для несложного приготовления своими руками используйте нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фото.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Свинина – 0,7 кг.
  • Картофель – 250 гр.
  • Морковь – 160 гр.
  • Перец болгарский – 120 гр.
  • Лук репчатый белый – 100 гр.
  • Помидоры – 150 гр.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Кориандр – 1 ч.л.
  • Петрушка – 100 гр.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры и промываем его под водой. Крупно нарезаем.

Шурпа классическая

Шаг 2. Срезаем жир со свинины и нарезаем мясо средними кусками. Измельчаем лук с чесноком. Перец и помидоры рубим кубиком. На крупные части разделываем морковь.

Шурпа классическая

Шаг 3. Растапливаем свиной жир в казане. Погружаем сюда кусочки мяса и жарим их до румянца.

Шурпа классическая

Шаг 4. Выкладываем морковь и лук, готовим около 15 минут. Сюда же добавляем чеснок, соль, кориандр и болгарский перец. Тушим около 5 минут, затем присоединяем картофель и помидоры. Готовим еще 5 минут.

Шурпа классическая

Шаг 5. Мелко рубим предварительно промытую петрушку.

Шурпа классическая

Шаг 6. Выливаем в блюдо воду. Варим до готовности около 90 минут. За 15 минут до готовности добавляем соль, специи и зелень.

Шурпа классическая

Шаг 7. Домашняя шурпа из свинины в казане готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Шурпа классическая

Шурпа из говядины в кастрюле

Шурпа из говядины в кастрюле – это сытное и вкусное блюдо для всей семьи. Разнообразьте домашнее меню аппетитным угощением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото. Ваши близкие по достоинству оценят сочетание говядины с овощами и наваристым бульоном.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Говядина – 0,5 кг.
  • Картофель – 6 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец душистый горошек – 4 шт.
  • Куркума – по вкусу.
  • Карри – по вкусу.
  • Кинза – 0,5 пучка.
  • Вода – 2,5 л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину промываем, кладем в кастрюлю вместе с лавровыми листками. Вливаем воду и варим около полутора часов.

Шурпа классическая

Шаг 2. Очищаем картофель и делим его на половинки.

Шурпа классическая

Шаг 3. Режем морковь на полукружки.

Шурпа классическая

Шаг 4. Перьями режем репчатый лук.

Шурпа классическая

Шаг 5. Кладем подготовленные овощи в кастрюлю. Сюда же отправляем соль и специи. Варим до готовности картофеля.

Шурпа классическая

Шаг 6. Измельчаем кинзу и отправляем ее в блюдо за 5 минут до готовности.

Шурпа классическая

Шаг 7. Шурпа из говядины в кастрюле готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Шурпа классическая

Как приготовить шурпу из курицы

Как приготовить шурпу из курицы, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями.  С интересной кулинарной идеей справятся даже новички. Готовое блюдо послужит вкусным и питательным обедом для всей семьи. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Курица – 0,7 кг.
  • Картофель – 6 шт.
  • Помидоры – 6 шт.
  • Лук репчатый крупный – 2 шт.
  • Перец болгарский – 3 шт.
  • Тмин – 5 гр.
  • Перец красный молотый – 5 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Для лапши:

  • Мука – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Маринуем курицу в соли и специях. Варим из птицы бульон. Сюда же добавляем обжаренный лук. Готовим бульон около 40 минут.

Шурпа классическая

Шаг 2. В муку разбиваем куриное яйцо. Замешиваем тугое тесто.

Шурпа классическая

Шаг 3. Даем тесту отдохнуть. Оборачиваем его в пищевую пленку и кладем в холодильник на 30 минут.

Шурпа классическая

Шаг 4. Раскатываем тесто в тонкий пласт. Делаем это на столе, присыпанном мукой.

Шурпа классическая

Шаг 5. Скручиваем пласт в рулет и нарезаем полосками в 2 см.

Шурпа классическая

Шаг 6. Даем лапше немного подсушиться.

Шурпа классическая

Шаг 7. Надрезаем помидоры и ошпариваем их кипятком.

Шурпа классическая

Шаг 8. Делим помидоры на половинки. На крупные кусочки режем перцы и картофель. Выкладываем овощи в бульон. Варим до готовности картофеля. Добавляем тмин и красный молотый перец.

Шурпа классическая

Шаг 9. Погружаем в бульон лапшу и варим блюдо еще 5 минут.

Шурпа классическая

Шаг 10. Теперь вы знаете, как приготовить шурпу из курицы. Обязательно берите на заметку!

Шурпа классическая

Настоящая шурпа по-узбекски

Настоящая шурпа по-узбекски отличается насыщенным вкусом, ароматом и питательными свойствами. Обещаем, что ваши близкие не смогут устоять перед таким обедом или ужином. Для самостоятельного приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Баранина – 1 кг.
  • Жир курдючный – 100 гр.
  • Лук репчатый – 4 шт.
  • Картофель – 6 шт.
  • Помидоры – 6 шт.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Базилик – 2 ветки.
  • Джамбул – 2 ветки.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Кориандр – 1 ст.л.
  • Зира – 1 ст.л.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Кинза – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо нарезаем крупными кусками, курдючный жир – рубим мелкими кубиками, морковь разделываем брусочками.

Шурпа классическая

Шаг 2. Укладываем мясо и кости в кастрюлю, заливаем водой. Ставим на большой огонь, доводим до кипения и в процессе убираем пену.

Шурпа классическая

Шаг 3. Уменьшаем огонь. Опускаем очищенную луковицу целиком, стручок перца чили, лавровый лист, специи. Выкладываем морковь и жир. Томим полтора часа.

Шурпа классическая

Шаг 4. Сладкий перец режем брусочками. Помидоры обдаем кипятком, затем заливаем холодной водой, снимаем кожицу. Мякоть разделываем пополам. Лук режем тонкими полукольцами.

Шурпа классическая

Шаг 5. Картофель варим в мундире, остужаем и очищаем.

Шурпа классическая

Шаг 6. Спустя полтора часа выкладываем в бульон картофель, сладкий перец, веточки джамбула и базилика. Томим 10–15 мин. Солим, добавляем нарезанный лук. Выключаем огонь и даем постоять 10 мин.

Шурпа классическая

Шаг 7. Шумовкой в глубокие тарелки кладем картофель, несколько морковных кусочков, половинку помидора и небольшой кусок мяса. Заливаем бульоном. Посыпьте нарезанной кинзой.

Шурпа классическая

Шаг 8. Оставшееся мясо и овощи выкладываем на плоскую тарелку, солим и посыпаем зеленью.

Шурпа классическая

Шаг 9. Настоящая шурпа по-узбекски готова. Угощайтесь!

Шурпа классическая

Шурпа из баранины с картошкой

Шурпа из баранины с картошкой – это питательное и очень вкусное блюдо для большой семьи. Разнообразьте домашнее меню наваристым угощением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото. Ваши близкие по достоинству оценят такое блюдо.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Баранина – 0,7 кг.
  • Картофель – 0,7 кг.
  • Перец болгарский – 350 гр.
  • Помидоры – 300 гр.
  • Морковь – 250 гр.
  • Лук репчатый – 250 гр.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – для подачи.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук от шелухи и мелко нарезаем его ножом.

Шурпа классическая

Шаг 2. Промываем баранину и нарезаем небольшими порционными кусочками.

Шурпа классическая

Шаг 3. Мелкими кубиками разделываем помидоры.

Шурпа классическая

Шаг 4. Очищаем перцы от семян и мелко нарезаем их.

Шурпа классическая

Шаг 5. Натираем на терке очищенную от кожуры морковку.

Шурпа классическая

Шаг 6. В казане разогреваем растительное масло. Обжариваем на нем лук.

Шурпа классическая

Шаг 7. Выкладываем к луку мясные кусочки. Обжариваем все вместе.

Шурпа классическая

Шаг 8. Отправляем к мясу с луком помидоры.

Шурпа классическая

Шаг 9. Сюда же отправляем болгарские перцы.

Шурпа классическая

Шаг 10. Выкладываем тертую морковь.

Шурпа классическая

Шаг 11. Добавляем томатную пасту.

Шурпа классическая

Шаг 12. Заливаем все ингредиенты кипятком. Тушим около 30 минут.

Шурпа классическая

Шаг 13. Очищаем и промываем картофель, после нарезаем его небольшими кусочками. Спустя 30 минут добавляем картофель.

Шурпа классическая

Шаг 14. Снова покрываем содержимое кипятком. Солим, перчим и томим до готовности еще 10-15 минут.

Шурпа классическая

Шаг 15. В конце готовки продавливаем в блюдо чеснок. Выключаем огонь и даем угощению настояться около 20-25 минут.

Шурпа классическая

Шаг 16. Шурпа из баранины с картошкой готова. Подавайте к столу, дополнив измельченной свежей зеленью, и оценивайте вкус аппетитного блюда.

Шурпа классическая

Шурпа из говядины в афганском казане

Шурпа из говядины в афганском казане – яркое и насыщенное по вкусу блюдо, которое идеально подойдет для большой семьи или компании. Наваристое восточное угощение выходит невероятно сытным и ароматным. Для его приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Говядина – 1 кг.
  • Картофель – 1 кг.
  • Морковь – 0,5 кг.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Помидоры – 0,5 кг.
  • Чеснок – 5 зубиков.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 4 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо промываем и режем крупными кусками.

Шурпа классическая

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и разделываем его на крупные части.

Шурпа классическая

Шаг 3. Перец и помидоры также режем на кусочки.

Шурпа классическая

Шаг 4. Очищаем зубчики чеснока. Разделываем их на половинки или четвертинки.

Шурпа классическая

Шаг 5. Складываем в афганский казан мясо, а на него — все овощи. Добавляем соль, перец и вливаем воду.

Шурпа классическая

Шаг 6. Закрываем казан крышкой и устанавливаем над огнем плиты или мангала на 40–45 минут. Дальше снимаем казан с огня, оставляем на 10–15 минут. Затем спускаем воздух и открываем крышку.

Шурпа классическая

Шаг 7. Шурпа из говядины в афганском казане готова. Подавайте к столу, дополнив зеленью!

Шурпа классическая

Шурпа с нутом

Шурпа с нутом – это сытная, вкусная и оригинальная идея для вашего стола. Разнообразьте домашнее меню аппетитным угощением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото. Ваши близкие не смогут устоять перед наваристым супом из баранины с нутом.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Баранина – 400 гр.
  • Нут – 50 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Вода – 1,5 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Аджика – 1 ч.л.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец черный горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее вымачиваем нут в холодной воде. Можно оставить продукт на ночь.

Шурпа классическая

Шаг 2. Мясо варим до готовности. После закипания сливаем воду, промываем мясо. Варим бульон на второй воде на медленном огне, примерно, 2,5-3 часа. Добавляем лавровый лист и черный перец горошком.

Шурпа классическая

Шаг 3. Когда мясо будет готово, промываем нут и добавляем в кастрюлю. Варим около 30 минут.

Шурпа классическая

Шаг 4. Подготовим все овощи: очищаем и нарезаем их произвольно.

Шурпа классическая

Шаг 5. Добавляем овощи в кастрюлю и варим до готовности на тихом огне 30-40 минут.

Шурпа классическая

Шаг 6. В конце добавляем аджику, соль, перец по вкусу.

Шурпа классическая

Шаг 7. Доводим до кипения и убираем с плиты. Кастрюлю закрываем крышкой и даем блюду настояться.

Шурпа классическая

Шаг 8. Шурпа с нутом готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Шурпа классическая

Шурпа с баклажанами

Шурпа с баклажанами порадует вас насыщенным вкусом, невероятной сочностью и питательными свойствами. Уверена, что ваши близкие не смогут устоять. Для приготовления в домашних условиях используйте нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фото.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

  • Баранина – 1 кг.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Картофель – 5 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный горошек – 10 шт.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все овощи промываем и очищаем. Баранину также промываем и делим на крупные кусочки.

Шурпа классическая

Шаг 2. Заливаем баранину водой и варим на небольшом огне один час. Убираем пену при необходимости.

Шурпа классическая

Шаг 3. В мясной бульон выкладываем лук и через 5 минут кусочки моркови. Добавляем соль и перец черный горошек. Варим около 7 минут под крышкой.

Шурпа классическая

Шаг 4. Очищенный картофель делим на половинки.

Шурпа классическая

Шаг 5. Баклажан режем кусочками среднего размера.

Шурпа классическая

Шаг 6. Поочередно выкладываем оставшиеся овощи. Добавляем измельченный чеснок, лавровый лист. Варим на слабом огне до полной готовности всех продуктов.

Шурпа классическая

Шаг 7. Шурпа с баклажанами готова. Подавайте к столу!

Шурпа классическая

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