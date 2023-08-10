Шурпа классическая

Шурпа – это сытное блюдо, популярное у таджиков и тюркских народов. Угощение представляет собой густой сур с овощами и специями. Есть много вариаций аппетитной шурпы. Лучшие кулинарные идеи ищите в нашей проверенной подборке из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классическая шурпа из говядины в домашних условиях

Классическая шурпа из говядины в домашних условиях получается очень сытной и насыщенной по вкусу. Такое блюдо послужит ярким обедом для всей семьи. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Разнообразьте свое меню и порадуйте близких аппетитным угощением.

Ингредиенты –+4 порц.

Говядина ½ кг

Картофель 3 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Помидоры 2 шт.

Томатная паста 2 ст.л.

Чеснок 3 зуб.

Масло растительное 3 ст.л.

Специи и Приправы по вкусу

Зелень 1 пучок

Перец чили по желанию

Шаги 80 мин.

Классическая шурпа легко готовится в домашних условиях. Для ее приготовления нам понадобится кастрюля с толстым дном или казан. Выливаем сюда тонкий слой растительного масла, нагреваем. Выкладываем на разогретое масло измельченный, предварительно очищенный лук. Обжариваем на среднем огне до легкого золотистого оттенка. Режем кусочками среднего размера заранее промытую и обсушенную говядину. Отправляем мясо к румяному луку, перемешиваем. Готовим до испарения мясного сока. Промываем все остальные овощи, очищаем картошку и морковь. Сладкий перец избавляем от семян, режем небольшими кубиками. Морковь натираем на крупной терке или режем брусочками. Картофель разделываем кубиками одинакового размера. У томатов удаляем плодоножки, а затем режем плоды небольшими кусочкам. Когда испарится вся влага, а кусочки говядины начнут подрумяниваться, загружаем в кастрюлю морковь. Жарим все вместе пару минут. Добавляем специи. К заготовке выкладываем нарезанный сладкий перец. Дальше отправляем кусочки помидоров. Добавляем две столовые ложки томатной пасты. Выливаем в заготовку кипяток так, чтобы он покрыл содержимое кастрюли. Тушим на медленном огне под крышкой около 40 минут. Выгружаем в блюдо картофель. Снова выливаем кипяток, варим угощение при слабом кипении в течение 10-15 минут до готовности картофеля. В конце готовки солим, добавляем острый перец, продавливаем через пресс зубчики чеснока. Классическая шурпа из говядины в домашних условиях готова. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив зеленью.

Классическая шурпа из баранины в казане на костре

Классическая шурпа из баранины в казане на костре – это блюдо, которое никого не оставит равнодушным. Такое угощение выйдет невероятно сытным и ароматным. Подходит для большого семейного обеда или ужина на природе. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Баранина – 1 кг.

Картофель – 6 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Морковь – 3 шт.

Лук репчатый белый – 3 шт.

Лук репчатый красный – 1 шт.

Перец чили – 1 шт.

Петрушка – 10 гр.

Специи – 1 ч.л.

Лук зеленый – 10 гр.

Вода – 2 л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо укладываем в казан, заливаем холодной водой, добавляем чайную ложку соли и доводим до кипения, постоянно убирая образующуюся в процессе пену.

Шаг 2. Нарезанный белый лук, морковку и перец чили добавляем в бульон. Варим на слабом огне один час.

Шаг 3. Мясо достаем из бульона, остужаем его и отделяем от костей.

Шаг 4. В бульон отправляем почищенный целый картофель.

Шаг 5. Добавляем порезанные болгарский перец и помидоры. Добавляем специи. Варим еще 15 минут.

Шаг 6. Кладем в бульон нарезанное мясо и варим под крышкой еще 10–15 минут. В конце готовки добавляем красный лук, порезанный тонкими колечками.

Шаг 7. Классическая шурпа из баранины в казане на костре готова. Подавайте к столу со свежей зеленью!

Домашняя шурпа из свинины в казане

Домашняя шурпа из свинины в казане порадует вас насыщенным вкусом, ароматом и питательными свойствами. Обещаем, что ваши близкие не смогут устоять. Для несложного приготовления своими руками используйте нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фото.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Свинина – 0,7 кг.

Картофель – 250 гр.

Морковь – 160 гр.

Перец болгарский – 120 гр.

Лук репчатый белый – 100 гр.

Помидоры – 150 гр.

Чеснок – 4 зубчика.

Кориандр – 1 ч.л.

Петрушка – 100 гр.

Вода – 1 л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры и промываем его под водой. Крупно нарезаем.

Шаг 2. Срезаем жир со свинины и нарезаем мясо средними кусками. Измельчаем лук с чесноком. Перец и помидоры рубим кубиком. На крупные части разделываем морковь.

Шаг 3. Растапливаем свиной жир в казане. Погружаем сюда кусочки мяса и жарим их до румянца.

Шаг 4. Выкладываем морковь и лук, готовим около 15 минут. Сюда же добавляем чеснок, соль, кориандр и болгарский перец. Тушим около 5 минут, затем присоединяем картофель и помидоры. Готовим еще 5 минут.

Шаг 5. Мелко рубим предварительно промытую петрушку.

Шаг 6. Выливаем в блюдо воду. Варим до готовности около 90 минут. За 15 минут до готовности добавляем соль, специи и зелень.

Шаг 7. Домашняя шурпа из свинины в казане готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Шурпа из говядины в кастрюле

Шурпа из говядины в кастрюле – это сытное и вкусное блюдо для всей семьи. Разнообразьте домашнее меню аппетитным угощением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото. Ваши близкие по достоинству оценят сочетание говядины с овощами и наваристым бульоном.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Говядина – 0,5 кг.

Картофель – 6 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Куркума – по вкусу.

Карри – по вкусу.

Кинза – 0,5 пучка.

Вода – 2,5 л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину промываем, кладем в кастрюлю вместе с лавровыми листками. Вливаем воду и варим около полутора часов.

Шаг 2. Очищаем картофель и делим его на половинки.

Шаг 3. Режем морковь на полукружки.

Шаг 4. Перьями режем репчатый лук.

Шаг 5. Кладем подготовленные овощи в кастрюлю. Сюда же отправляем соль и специи. Варим до готовности картофеля.

Шаг 6. Измельчаем кинзу и отправляем ее в блюдо за 5 минут до готовности.

Шаг 7. Шурпа из говядины в кастрюле готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Как приготовить шурпу из курицы

Как приготовить шурпу из курицы, рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. С интересной кулинарной идеей справятся даже новички. Готовое блюдо послужит вкусным и питательным обедом для всей семьи. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Курица – 0,7 кг.

Картофель – 6 шт.

Помидоры – 6 шт.

Лук репчатый крупный – 2 шт.

Перец болгарский – 3 шт.

Тмин – 5 гр.

Перец красный молотый – 5 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Для лапши:

Мука – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Маринуем курицу в соли и специях. Варим из птицы бульон. Сюда же добавляем обжаренный лук. Готовим бульон около 40 минут.

Шаг 2. В муку разбиваем куриное яйцо. Замешиваем тугое тесто.

Шаг 3. Даем тесту отдохнуть. Оборачиваем его в пищевую пленку и кладем в холодильник на 30 минут.

Шаг 4. Раскатываем тесто в тонкий пласт. Делаем это на столе, присыпанном мукой.

Шаг 5. Скручиваем пласт в рулет и нарезаем полосками в 2 см.

Шаг 6. Даем лапше немного подсушиться.

Шаг 7. Надрезаем помидоры и ошпариваем их кипятком.

Шаг 8. Делим помидоры на половинки. На крупные кусочки режем перцы и картофель. Выкладываем овощи в бульон. Варим до готовности картофеля. Добавляем тмин и красный молотый перец.

Шаг 9. Погружаем в бульон лапшу и варим блюдо еще 5 минут.

Шаг 10. Теперь вы знаете, как приготовить шурпу из курицы. Обязательно берите на заметку!

Настоящая шурпа по-узбекски

Настоящая шурпа по-узбекски отличается насыщенным вкусом, ароматом и питательными свойствами. Обещаем, что ваши близкие не смогут устоять перед таким обедом или ужином. Для самостоятельного приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Баранина – 1 кг.

Жир курдючный – 100 гр.

Лук репчатый – 4 шт.

Картофель – 6 шт.

Помидоры – 6 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Базилик – 2 ветки.

Джамбул – 2 ветки.

Перец чили – 1 шт.

Кориандр – 1 ст.л.

Зира – 1 ст.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Кинза – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо нарезаем крупными кусками, курдючный жир – рубим мелкими кубиками, морковь разделываем брусочками.

Шаг 2. Укладываем мясо и кости в кастрюлю, заливаем водой. Ставим на большой огонь, доводим до кипения и в процессе убираем пену.

Шаг 3. Уменьшаем огонь. Опускаем очищенную луковицу целиком, стручок перца чили, лавровый лист, специи. Выкладываем морковь и жир. Томим полтора часа.

Шаг 4. Сладкий перец режем брусочками. Помидоры обдаем кипятком, затем заливаем холодной водой, снимаем кожицу. Мякоть разделываем пополам. Лук режем тонкими полукольцами.

Шаг 5. Картофель варим в мундире, остужаем и очищаем.

Шаг 6. Спустя полтора часа выкладываем в бульон картофель, сладкий перец, веточки джамбула и базилика. Томим 10–15 мин. Солим, добавляем нарезанный лук. Выключаем огонь и даем постоять 10 мин.

Шаг 7. Шумовкой в глубокие тарелки кладем картофель, несколько морковных кусочков, половинку помидора и небольшой кусок мяса. Заливаем бульоном. Посыпьте нарезанной кинзой.

Шаг 8. Оставшееся мясо и овощи выкладываем на плоскую тарелку, солим и посыпаем зеленью.

Шаг 9. Настоящая шурпа по-узбекски готова. Угощайтесь!

Шурпа из баранины с картошкой

Шурпа из баранины с картошкой – это питательное и очень вкусное блюдо для большой семьи. Разнообразьте домашнее меню наваристым угощением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото. Ваши близкие по достоинству оценят такое блюдо.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Баранина – 0,7 кг.

Картофель – 0,7 кг.

Перец болгарский – 350 гр.

Помидоры – 300 гр.

Морковь – 250 гр.

Лук репчатый – 250 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Паста томатная – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук от шелухи и мелко нарезаем его ножом.

Шаг 2. Промываем баранину и нарезаем небольшими порционными кусочками.

Шаг 3. Мелкими кубиками разделываем помидоры.

Шаг 4. Очищаем перцы от семян и мелко нарезаем их.

Шаг 5. Натираем на терке очищенную от кожуры морковку.

Шаг 6. В казане разогреваем растительное масло. Обжариваем на нем лук.

Шаг 7. Выкладываем к луку мясные кусочки. Обжариваем все вместе.

Шаг 8. Отправляем к мясу с луком помидоры.

Шаг 9. Сюда же отправляем болгарские перцы.

Шаг 10. Выкладываем тертую морковь.

Шаг 11. Добавляем томатную пасту.

Шаг 12. Заливаем все ингредиенты кипятком. Тушим около 30 минут.

Шаг 13. Очищаем и промываем картофель, после нарезаем его небольшими кусочками. Спустя 30 минут добавляем картофель.

Шаг 14. Снова покрываем содержимое кипятком. Солим, перчим и томим до готовности еще 10-15 минут.

Шаг 15. В конце готовки продавливаем в блюдо чеснок. Выключаем огонь и даем угощению настояться около 20-25 минут.

Шаг 16. Шурпа из баранины с картошкой готова. Подавайте к столу, дополнив измельченной свежей зеленью, и оценивайте вкус аппетитного блюда.

Шурпа из говядины в афганском казане

Шурпа из говядины в афганском казане – яркое и насыщенное по вкусу блюдо, которое идеально подойдет для большой семьи или компании. Наваристое восточное угощение выходит невероятно сытным и ароматным. Для его приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг.

Картофель – 1 кг.

Морковь – 0,5 кг.

Перец болгарский – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Помидоры – 0,5 кг.

Чеснок – 5 зубиков.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 4 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо промываем и режем крупными кусками.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и разделываем его на крупные части.

Шаг 3. Перец и помидоры также режем на кусочки.

Шаг 4. Очищаем зубчики чеснока. Разделываем их на половинки или четвертинки.

Шаг 5. Складываем в афганский казан мясо, а на него — все овощи. Добавляем соль, перец и вливаем воду.

Шаг 6. Закрываем казан крышкой и устанавливаем над огнем плиты или мангала на 40–45 минут. Дальше снимаем казан с огня, оставляем на 10–15 минут. Затем спускаем воздух и открываем крышку.

Шаг 7. Шурпа из говядины в афганском казане готова. Подавайте к столу, дополнив зеленью!

Шурпа с нутом

Шурпа с нутом – это сытная, вкусная и оригинальная идея для вашего стола. Разнообразьте домашнее меню аппетитным угощением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото. Ваши близкие не смогут устоять перед наваристым супом из баранины с нутом.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Баранина – 400 гр.

Нут – 50 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Вода – 1,5 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Аджика – 1 ч.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец черный горошек – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее вымачиваем нут в холодной воде. Можно оставить продукт на ночь.

Шаг 2. Мясо варим до готовности. После закипания сливаем воду, промываем мясо. Варим бульон на второй воде на медленном огне, примерно, 2,5-3 часа. Добавляем лавровый лист и черный перец горошком.

Шаг 3. Когда мясо будет готово, промываем нут и добавляем в кастрюлю. Варим около 30 минут.

Шаг 4. Подготовим все овощи: очищаем и нарезаем их произвольно.

Шаг 5. Добавляем овощи в кастрюлю и варим до готовности на тихом огне 30-40 минут.

Шаг 6. В конце добавляем аджику, соль, перец по вкусу.

Шаг 7. Доводим до кипения и убираем с плиты. Кастрюлю закрываем крышкой и даем блюду настояться.

Шаг 8. Шурпа с нутом готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Шурпа с баклажанами

Шурпа с баклажанами порадует вас насыщенным вкусом, невероятной сочностью и питательными свойствами. Уверена, что ваши близкие не смогут устоять. Для приготовления в домашних условиях используйте нашу проверенную кулинарную идею с пошаговыми фото.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

Баранина – 1 кг.

Баклажан – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Картофель – 5 шт.

Помидоры – 2 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Чеснок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошек – 10 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все овощи промываем и очищаем. Баранину также промываем и делим на крупные кусочки.

Шаг 2. Заливаем баранину водой и варим на небольшом огне один час. Убираем пену при необходимости.

Шаг 3. В мясной бульон выкладываем лук и через 5 минут кусочки моркови. Добавляем соль и перец черный горошек. Варим около 7 минут под крышкой.

Шаг 4. Очищенный картофель делим на половинки.

Шаг 5. Баклажан режем кусочками среднего размера.

Шаг 6. Поочередно выкладываем оставшиеся овощи. Добавляем измельченный чеснок, лавровый лист. Варим на слабом огне до полной готовности всех продуктов.

Шаг 7. Шурпа с баклажанами готова. Подавайте к столу!