Схватка над свалкой: как в Севастополе проходит война за мусор

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Конкурентная война на санитарно-мусорном рынке, начавшаяся в Севастополе в конце прошлого года, сейчас в самом разгаре. Если в части вывоза ТКО (твердых коммунальных отходов) между региональным оператором и подрядчиками есть хоть какая-то определенность, то в части саночистки и уборки все еще идет бурный передел. Новые игроки отчаянно демпингуют, прежний монополист атакует муниципалов и Правительство исками. Попробуем разобраться в этом хитросплетении коммерческих и чиновничьих интересов, расскажем о том, что видим в официальных источниках, по госконтрактам и документам судебных процессов.

Казус Журавлева

Еще в прошлом году компания «Чистый город», связанная с депутатам Заксобрания Севастополя от ЛДПР Ильей Журавлевым, была местным монополистом на рынке саночистки и вывоза ТКО. Именно это предприятие при экс-губернаторе Овсянникове получило несколько крупных госконтрактов на общую сумму свыше миллиарда. В соответствии с контрактами, город должны были тщательно убирать ежедневно, подметая каждую лестницу и тротуар.

Госзказчиком по контрактам выступало ГБУ «Парки и скверы». При этом не для кого не было секретом, что так, как прописано в техзаданиях к этим контрактам, город не убирают. Но акты об оказании услуг регулярно подписывались госзаказчиком, деньги из бюджета перечислялись. «За руку» заказчика и подрядчика поймали только в случае с Матросским бульваром — по актам «Чистый город» убирал там даже тогда, когда бульвар был закрыт на реконструкцию.

В конце прошлого года двухлетний контракт Правительства с «Чистым городом» закончился. И в Севастополе началась полномасштабная война за санитарно- мусорный рынок. Высока вероятность, что к турсезону этот передел все еще не закончится. В этой конкурентной войне много хаоса, тайных угроз и открытых сигналов — смена бенефициаров по госконтрактам проявляет даже тех, кто предпочитал оставаться в тени.

Депутат Заксобрания от партии ЛДПР Илья Журавлев, наверное, мог бы многое рассказать про отношения с региональным оператором и Департаментом городского хозяйства со своей стороны. Но увы, он не может говорить от имени подрядчика, де-юре он не имеет отношения к компании «Чистый город».

Как теснят монополиста

Война за мусорный рынок началась в конце прошлого года, когда региональный оператор ООО «Благоустройство города Севастополь» объявило закупки на услуги по вывозу отходов из разных районов города.

Контракт на вывоз ТКО из Гагаринского района на 383 миллиона рублей получило ООО «КП Чистый город». Эта же компания получила контракт и на Ленинский район в сумме 342 миллиона рублей. А вот в Нахимовском районе мусор будет вывозить подрядчик из Симферополя — ООО «Грин-Крым» (стоимость услуг — 155 миллионов рублей). Как недавно сообщил в интервью нашей редакции профильный вице-губернатор Николай Жигулин, новый подрядчик уже работает в Нахимовском районе, с задачей справляется, сбоев с вывозом мусора нет.

При этом «Чистый город» сейчас судится с регоператором по прошлым контрактам. В суде рассматривается два иска о взыскании с ООО «Благоустройство Севастополя» на сумму более 200 миллионов рублей. Первый иск — о взыскании 127 миллионов за вывоз ТКО в период с июля по октябрь прошлого года, был подан в декабре. Второй иск — о взыскании 78 миллионов за ноябрь и декабрь, был подан уже в феврале этого года. Отметим, что в июне 2020 года сменился руководитель регоператора — директором ООО «БГС» стал бывший красноярский чиновник, поработавший до Севастополя в Москве, Алексей Чайка. Получается, что платить подрядчику перестали сразу после этого назначения.

Смотрим на рынок саночистки, здесь еще интереснее. В ходе передела игроки отчаянно демпингуют, порой за гранью здравого смысла. Самый яркий пример этих «голодных игр» – контракт на уборку Северной стороны, заключенный в декабре прошлого года. При начальной цене контракта в 8 миллионов рублей некое ООО «Севстройсервис» выиграло конкурс, предложив убирать этот район до конца года всего за 1 миллион рублей. В итоге, после нескольких претензий, уже к концу февраля контракт был расторгнут по решению администрации Нахимовского округа.

В том же Нахимовском округе конкурс на саночистку на прошлой неделе выиграло ООО «Аргас», компания из Ростова-на-Дону. При начальной цене в 65 миллионов рублей, этот подрядчик предложил убирать Нахимовский район за 14, 9 миллионов рублей. В Гагаринском районе контракт на саночистку тоже выиграла эта ростовская фирма. В этом случае начальную цену снизили почти на 60 миллионов рублей — с 63 до 3, 2 миллионов рублей.

Можно было бы порадоваться такой экономии бюджета. Но при таком демпинге и хаосе в контрактах и судах, о том, что система саночистки будет работать, как часы, говорить не приходится. Впрочем, есть вероятность, что новые игроки возьмут свое позже и за ними стоят хорошо знакомые лица.

В свое время в ростовской системе ЖКХ работало несколько чиновников из горхоза Севастополя, включая директора департамента Евгения Горлова и руководителя ГБУ «Парки и скверы» Дениса Залознего. Не удивительно, что теперь контракты в Севастополе получает ростовский подрядчик.

В Балаклавском округе, так же при значительном понижении (с 32 до 3, 7 миллионов рублей) торги выиграл местный предприниматель Дмитрий Мороз, давно связанный с ГБУ «Парки и скверы» разными контрактами. Для сравнения — в прошлом году он убирал центр города (Графскую пристань, Приморский бульвар и несколько скверов на набережной Корнилова и в районе мыса Хрустальный) за 20 миллионов рублей.

В Ленинском округе конкурс на саночистку выиграло ООО «Клин Тайм», снизив цену контракта с 95 до 12 миллионов рублей

Конечно, такие расценки не сопоставимы с тем, что раньше через «Парки и скверы» получил за саночистку «Чистый город» — 635 миллионов за два года.

В самом конце прошлого года, кстати, ГБУ «Парки и скверы» успело снова заключить контракт с «Чистым городом» на сумму 292 миллиона рублей. По этому контракту подрядчик уже успел получить около 19 миллионов рублей за услуги, оказанные в январе на территории трех районов. По актам на услуги, в этом году, как и раньше, тротуары и лестницы даже на отдаленных улицах тщательно ежедневно подметают. Только по состоянию города это не очень заметно.

Уже в начале этого года ГБУ «Парки и скверы» расторговали еще один контракт на санитарное содержание города с начальной стоимостью 124 миллиона рублей. Контракт получает все то же ООО «Аграс», снизив стоимость услуг до 68 миллионов рублей. Ростовский подрядчик, судя по первому акту за январь, убирает в Гагаринском районе и пока получил только 1,6 миллиона рублей.

В «Чистом городе» не сдаются и пытаются отбить рынок саночистки — сейчас связанная с вице-спикером Ильей Журавлевым компания атакует муниципалов в суде, требуя признать организованные ими торги недействительными. В обеспечении исков отказано, но процессы будут идти еще долго.

Кроме того, «Чистый город» пытается оспорить вот этот приказ Департамента городского хозяйства, в соответствии с которым саночистка передается муниципалитетам.

Пиррова победа

Напомню, в прошлом году у профильного департамента были претензии к «Чистому городу» и по качеству уборки, и по вывозу мусора.

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В итоге горхоз все проиграл в суде — и процессы по предписаниям ДГХ о нерегулярном вывозе мусора, и дело о штрафе за неисполнение условий контракта на саночистку. Чиновникам просто не хватило компетенций по организации контроля, они не смогли правильно зафиксировать нарушения и сформировать доказательства некачественной работы.

«Грязно и урны переполнены? Ну так людей было много, а мы убирали, вот вам фотоотчет…» — примерно такой диалог состоялся между горхозом и подрядчиком в суде.

Судя по тому, что происходит сейчас, для группы компаний «Чистый город» это была пиррова победа — на контракты по саночистке заходят другие подрядчики, даже если для этого им приходится предлагать минимальные цены на свои услуги.

Конкурентные войны «подсветили» и других интересантов мусорных госконтрактов в Севастополе. Так, недавно в севастопольском сегменте телеграм-каналов появились ссылки на публикации СМИ о том, что на участников рынка идет давление «по партийной линии» и ответные угрозы «обратиться в органы». Но после того, как стороны конфликта обменялись такими недвусмысленными сигналами через СМИ, публикации в первоисточниках вскоре были удалены.

Стала заметна и другая пена, неизбежная при переделе крупных бюджетов — так, в альтернативных СМИ блогеры предлагают горожанам деньги за фото мусора и другие свидетельства некачественной работы подрядчиков из определенных районов города.

В целом, есть много признаков многостороннего конфликта интересов, но нет и намека на то, что у правительства города есть понимание — к чему в итоге должна привести эта война за бюджеты. Можно только догадываться и строить прогнозы: то ли чиновники от ДГХ получили саночистку на откуп и теперь заводят своих подрядчиков, то ли торги и контракты муниципалов все же устоят в суде и тогда будет спрос с глав округов, то ли бывший монополист выиграет процесс и продолжит работать по контракту на 292 миллиона на 2021 год.

В этой сфере губернатору Севастополя предстоит балансировать между влиянием разных партийных боссов, бурной деятельностью профильных чиновников, недовольством горожан, заваливших прошлым летом соцсети фотографиями мусорок, и необходимостью еще какое -то время поддерживать нынешнюю сложившуюся систему, где многое завязано на «Чистый город».

По большому счету, горожанам все равно, с кем связаны подрядчики — с ростовскими деятелями, у которых в распоряжении бюджеты горхоза, или с представителями либерал-демократов на всех уровнях. Понятно, что тщательное ежедневное подметанье тротуаров и лестниц прописано только в госконтрактах, для того, чтобы установить максимально высокую цену на них. Но если в Севастополе будут убирать улицы хотя бы раз в неделю, если город будет умытым и ухоженным, никто не будет исследовать акты оплаты услуг, искать связи подрядчиков с чиновниками и реальных бенефициаров.

В чистом городе, где видны признаки регулярной уборки и нормально (дважды-трижды в сутки) организован вывоз мусора, это просто никому не нужно.

Лариса Петренко