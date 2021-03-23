Месторасположение Швеции – Скандинавский полуостров, северная Европа. Столица – Стокгольм. Официальный язык – шведский. Местная валюта – шведская крона. Для въезда в страну необходимо открыть визу. Берега Швеции омывают воды Балтийского моря и Ботнического залива. Удаленность от Москвы – 1228 км. Время перелета – 2 часа. Поскольку – это северная страна, то здесь всегда холодно, а иногда прохладно. Хотя Гольфстрим протекает со стороны Норвегии, он все равно оказывает влияние на климат Швеции. Средняя температура в январе −16°C. В некоторых регионах она опускается до − 40°C.

Достопримечательности

В Швеции больше природных достопримечательностей, среди которых – мохнатые леса и снежные вершины.

Рукотворных памятных мест тоже достаточно много:

Музей Васа и Вадстенский замок.

Национальный парк Сарек и музей ABBA.

Кафедральный собор Уппсалы и замок Грипсхольм

Музей современного искусства и дворец Дроттнингхольм.

Музей Нобеля и Эресуннский мост-тоннель.

Стокгольмская ратуша и замок Вик.

Стокгольмский Королевский дворец и замок Кальмар.

Каждая из достопримечательностей достойна внимания, но кто считает Швецию не слишком комфортной страной, может подобрать что-то более привычное на сайте https://vipgeo.ru/.

Популярные курорты

Кого интересует летний пляжный отдых в Швеции, тому лучше ехать на самый известный и популярный пляж Рибберсборг. Это песчано-травянистая территория, протяженностью в 4 километра. Поскольку в Ботнический залив вход пологий, то – это идеальное место для отдыха семей с детьми. Инфраструктура развита хорошо. Если вода с температурой 20ºC не устраивает, можно перейти в открытый или закрытый бассейн, с температурой воды 28ºC. Любителей парилок ждут сауны и парные помещения. Вдоль всего пляжа рассредоточены пункты проката, выдающие снаряжение для подводного плавания, снасти для рыбалки и прочие туристические атрибуты.

Любители активного отдыха устремляются на горнолыжные курорты, среди которых – Оре. Лыжный сезон открывается в декабре, а заканчивается в конце апреля. На специально оборудованных трассах есть все необходимое. Кто прибыл сюда без лыж и прочей экипировки, все получит на месте. Для детей и неопытных взрослых, подготовлены к спуску пологие склоны. Туристов подстраховывают опытные инструкторы. Здесь есть и более сложные трассы, предназначенные для опытных спортсменов. Швеция – идеальная страна для любого вида отдыха.