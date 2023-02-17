ШВЕЛЛЕР 24П — Вид фасонного металлопроката

Арматура является сортовым металлопрокатом в виде стальных стержней, которые широко применяются в армировании железобетонных конструкций. В роли строительной арматуры могут также выступать металлокаркасы, швеллеры, канаты, сетка. Благодаря стальной арматуре, изделия из железобетона отличаются повышенной долговечностью и прочностью. Компания предлагает купить дешево арматуру класса А3, имеющую толщину 8-16мм в розницу и оптом. Цены за метр и вес продукции размещены в прайс-листе. Технология изготовления, устойчивость к коррозии, прочность – это критерии, которые определяют виды строительной стальной арматуры. Рекомендуем вам заказать швеллер 24п от крупнейшего поставщика в России на сайте arielmetal.ru.

Сведения о химических и физических характеристиках наносится в виде маркировки на арматуре. Для определения характеристик возможно нанесение меток на торцах или концевые части арматуры. Визуально сортамент арматуры определяется по профилям и цветам — так что купить арматуру тут просто.

Стальная арматура А3 производится из легированной марганцем, хромом, титаном стали. Низкоуглеродистая арматура, которую мы реализуем по низким ценам, соответствует всем требованиям ГОСТ. Главной областью применения подобной арматуры является область монолитного строительства. Основными характеристиками арматуры является высокая сцепляемость с бетоном, обрабатываемость, пластичность, устойчивость к коррозии, хорошая свариваемость. Минимальный диаметр А3 – 6 мм. Самая востребованная арматура 8-12 мм, которая реализуется нашей компанией в розницу и оптом.

Приобрести продукцию, представленную в каталоге, можно непосредственно со склада самовывозом или доставкой автомобильным или железнодорожным транспортом. Компания имеет достаточный запас арматуры различного диаметра для обеспечения бесперебойной доставки. Оптовым покупателям арматуры предлагаем привлекательные цены. Компания предлагает порезку арматуры, размотку бухтовой арматуры и доставку по регионам. Любой заказ может быть укомплектован из различных видов арматуры. На рифленую и гладкую арматуру действуют различные скидки.

В зависимости от физических характеристик, химического состава и способа производства строительная арматура на холоднодеформированную класса В и горячекатаную класса А. Арматура также делится на классы по прочности. Причем, арматура классов А1,2,3 используется для ненапряженных конструкций, более высоких классов – для напряженных конструкций. Горячекатаная арматура по наличию профиля делится на гладкую с круглыми стержнями без рифления класса А1 и рифленую периодического профиля с рифлением для качественного сцепления с бетоном. Арматуру изготовляют из низколегированной и углеродистой стали в мотках и стержнях.