Сиделка в городе Севастополь. Как облегчить жизнь пожилым родителям

Если нужна сиделка в городе Севастополь, куда можно обратиться, чтобы не попасть на мошенницу или не компетентного в уходе человека? Об этом рассказывает общественный деятель Мирошниченко И.С.

— И.С., подскажите, вот в семье есть пожилой человек, которому нужен постоянный уход, сиделку на территории города Севастополь, где можно найти?

— Проблема и запрос на самом деле очень распространённый, в наше время и если в семье есть пожилой человек, который нуждается в круглосуточном уходе, то сиделка — это на самом деле один из вариантов решения данного вопроса. Как правило, таких людей можно найти по рекомендации у специалистов узкого профиля, например, в области гериатрии, либо поискать на специальных форумах и площадках, где люди размещают объявления с целью трудоустройства.