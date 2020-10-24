Сила трав для вашего здоровья

Ромашковый чай — это панацея от широкого спектра заболеваний. Казалось бы, чем может помочь простая ромашка, знакомая каждому из нас едва ли не с пеленок? Оказывается, ее целебная сила доказана научными исследованиями.

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Почему ромашка лечит?

Ромашка содержит ряд полезных веществ. Среди них:

противоаллергенные;

седативные;

противовоспалительные;

антибактериальные;

обезболивающие.

Это еще не полный список. Помимо прочего, ромашка очищает организм, стимулирует обмен веществ и укрепляет иммунитет. Также в ее состав входит множество витаминов и микроэлементов. Например, в растении очень много железа.

От каких болезней помогает ромашка?

Вы наверняка знаете, что отвар ромашки используют при простуде. Противовоспалительные и антибактериальные вещества помогают побороть инфекцию и уменьшить проявление неприятных симптомов.

Но с помощью ромашки можно лечить не только банальное ОРВИ. Также отвар растения поможет в борьбе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Ромашка избавит от болей в области желудка и кишечника, решит проблему повышенного газообразования, ускорит вывод вредоносных веществ.

Отдельно стоит отметить, что ромашка — прекрасное природное обезболивающее. Причем помогает она не только при травмах и воспалениях, но и при ПМС.

Наконец, растение — натуральный антидепрессант. Конечно, полностью заменить препараты, предписываемые при депрессиях и тревожных расстройствам, отвар ромашки никак не сможет, но усилить их действие и в целом улучшить эмоциональное состояние может.

Безусловно, стоит помнить, что лекарства от всех болезней не существует. Также нельзя забывать и об индивидуальных особенностях. Если употребление ромашкового чая вызывает у вас неприятные симптомы, разумно отказаться от него и поискать другое средство для лечения. Ну и напоследок, не забывайте, что какой бы полезной ни была ромашка, она не является полноценным аналогом препаратов, выписанных специалистом.

В остальном же, отвар на основе этого чудесного растения можно свободно использовать при возникновении заболеваний и нарушений, описанных выше. Кроме того, ромашковый чай улучшит качество кожи и состояние организма в целом. Пейте его, наслаждайтесь вкусом и радуйтесь жизни!