Силач из Судака сдвинет 20-тонный самолет руками в аэропорту Симферополь

Атлет из Судака Джамшид Исматиллаев попытается установить рекорд в буксировке самолета Ан-26, весом более 20 тонн, в международном аэропорту Симферополь. Акцию проводит спортивно-патриотическое богатырское движение «Сильнейшая нация мира». Она приурочена к Дню Флага России и 85-летию крымской воздушной гавани.

Крым и Армению свяжут авиасообщением через Владикавказ Силач будет выполнять буксировку в положении сидя руками за канат («арм-овер-арм»). Такой способ является наиболее сложным в буксировке крупногабаритной техники. Установление рекорда запланировано на 22 августа. Самолет Ан-26 предоставит авиакомпания «Сев-Авиа».

Рекорд зарегистрирует эксперт «Книги Рекордов России» по силовым направлениям мастер спорта международного класса, рекордсмен мира по становой тяге Михаил Шивляков, а также президент АНО «Сильнейшая нация мира» мастер спорта международного класса, рекордсмен России и мира Михаил Паллер. Техническое обеспечение осуществят заслуженный тренер России Андрей Шарков и мастер спорта, рекордсмен России и мира Алексей Савченко.