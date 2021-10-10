Сильнейшие альпинисты России соревновались в горах под Севастополем

Сильнейшие альпинисты страны на протяжении недели соревновались в горах под Севастополем. В субботу, 9 октября состоялась церемония награждения победителей и призёров Чемпионата России в скальном классе. Турнир стартовал в начале минувшей недели при поддержке Министерства спорта страны.

Крым регулярно становится площадкой для проведения крупных всероссийских соревнований. В этот раз маршруты для альпинистов пролегали на скальных массивах Морчека и Куш-Кая. Участвовали спортсмены из десятка регионов страны – от Крыма до Сибири. Победу как в мужских, так и женских дуэтах одержали представители Красноярского края. Заслуженные награды призёрам вручил губернатор Севастополя Михаил Развожаев и главный судья соревнований – глава городской Федерации альпинизма и скалолазания Юрий Круглов.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Я родился в Красноярске. Почти всю жизнь там прожил. Понимаю, что такое скалолазание. Любой красноярец без «Столбов» – это вообще ничто. Поэтому, по-хорошему Вам завидую. А благодаря Юрию Игоревичу [Круглову – прим.ред.] не только из атласа знаю, что такое Куш-Кая или Морчека. Уверен, что Севастополь может стать важнейшим, а может быть даже одним из главных центров альпинизма и скалолазания в нашей стране».

Главный судья чемпионата России Юрий Круглов отметил высочайшее мастерство и профессионализм соревновавшихся альпинистов.

ЮРИЙ КРУГЛОВ, президент Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя: «Я хочу сказать, что, когда команда проходит три маршрута в день на Морчеке – это круто. А когда это делают 5 команд – это уже показатель абсолютного мастерства. А девушки – 2 маршрута в день – пример для всех! Огромное вам спасибо за такой результат».