Сильные дожди и ветер надвигаются на Симферополь

В Симферополе обещают ливни с сильным ветром в ближайшие два дня, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

На Севастополь надвигается сильный ветер «Днем 29 ноября и в течение суток 30 ноября в Симферополе ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 20 -25 м/с. По данным Крымского гидрометцентра, 30 ноября прогнозируются очень сильные дожди», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных происшествиях и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.