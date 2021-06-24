Сильные дожди в Крыму положительно отразились на наполненности водохранилищ

Непогода, которая обрушилась на полуостров, положительно отразилась на наполненности водохранилищ Крыма, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на руководителя отдела гидрологии и гидрологических прогнозов крымского гидрометцентра Наталью Охременко.

С пятницы в Алуште смягчат график подачи воды — Аксенов «Аянское уже несколько суток заполнено на 100% благодаря подпитке карстовых вод с нижнего плато Чатырдага. Партизанское водохранилище заполнено почти на 40%, Симферопольское на 23%, при том, что было всего 18%. Чернореченское заполнено на 70,3%, Счастливенское – 90% и Загорское – 75%. Последнее мы уже и не ожидали увидеть заполненным на столько. Изобильненское в Алуште заполнилось до 40%, Кутузовское до 62%. Белогорское – 46,8%», — рассказала гидролог.

По ее словам, таких сильных осадков в регионе в это время никто не ожидал.