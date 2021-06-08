Сильный ливень затопил в понедельник участок трассы «Таврида»

Накануне днем сильный дождь затопил полукилометровый участок трассы «Таврида» в Ленинском районе полуострова, передает Крыминформ, ссылаясь на пресс-службу ФКУ «Упрдор «Тамань».

На трассу «Таврида» выделят еще миллиард рублей из-за высокого темпа работ «На автомобильной дороге А-291 в районе города Керчь из-за подтопления, вызванного сильным дождем, затруднено движение на 500-метровом участке», – уточнили в сообщении.

Оперативная группа МЧС Ленинского района проводила мониторинг. В течение минувшего дня сообщений о происшествиях, вызванных сильным ливнем, не поступало.