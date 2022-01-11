Сильный ветер и резкое понижение температуры ожидаются в Крыму — МЧС

В Крыму объявили штормовое предупреждение на среду и четверг из-за снега, сильного ветра и резкого понижения температуры, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму ожидается резкое похолодание — гидрометцентр «12 и 13 января в Крыму ожидаются: временами снег, на дорогах гололедица, усиление северо-восточного с переходом на северо-западный ветер силой 15-20 м/с, 12 января порывы достигнут 25 м/с. Температура воздуха понизится ночью до 9 – 14 градусов мороза, днем до 3-8 мороза», — предупредили в ведомстве.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при непогоде.