Силовики проводят проверку в администрации Керчи

Правоохранители проводят проверку деятельности главы керченской горадминистрации Святослава Брусакова и его окружения, передает Крыминформ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Святослав Брусаков назначен главой администрации Керчи «В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление законности действий некоторых сотрудников администрации Керчи», – сообщил собеседник агентства.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов написал у себя в соцсетях, что сотрудники силовых структур проводят в администрации Керчи проверку эффективности расходования бюджетных средств.