Силовики задержали незаконно изготавливавшего оружие севастопольца

Сотрудники регионального Управления ФСБ России совместно с коллегами из МВД задержали жителя Севастополя, незаконно изготавливавшего оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Злоумышленник оборудовал для себя мастерскую по месту своей работы, где в ходе обыска, проводимого при поддержке Росгвардии, были обнаружены и изъяты 500 граммов бездымного пороха, шестьдесят два пистолетных патрона, самодельно изготовленный нарезной короткоствольный самозарядный пистолет, заготовка ствола к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, с использованием которой задержанный планировал переделать имевшийся у него сигнальный пистолет в боевой, а также пиротехнические изделия.

В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела сразу по трём статьям. Севастопольским городским судом мужчина признан виновным и приговорён к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Он также обязан будет выплатить штраф в размере 105 тысяч рублей.