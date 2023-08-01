Силт из абрикосов

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Описание приготовления:

Расчет ингредиентов на емкость 500 мл. Обязательно попробуйте приготовить это шведское варенье в летний сезон. Ваши родные по достоинству оценят такой десерт и обязательно попросят добавки.
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос Блюдо: Заготовки География кухни: Шведская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Абрикос 400 Грамм
  • Сахар 150 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

141 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Силт из абрикосов»

Силт из абрикосов

Подготовьте указанные ингредиенты. Абрикосы выбирайте не слишком сочные, чтобы они держали свою форму.

Силт из абрикосов

Абрикосы промойте в воде, удалите косточки и разрежьте пополам. Выложите половинки фруктов в казан или емкость с антипригарным дном. Поместите на плиту, включая умеренный нагрев.

Силт из абрикосов

Томите примерно 10-12 минут до тех пор, пока фрукты не выделят сок и не станут мягкими, но будут держать свою форму.

Силт из абрикосов

Затем в емкость всыпьте сахарный песок, но не перемешивайте. Дайте ему смешаться с абрикосовым соком и превратиться в сироп. Спустя 1-2 минуты перемешайте, но очень аккуратно, стараясь не раздавить фрукты.

Силт из абрикосов

Протомите варенье еще 2-3 минуты на умеренном нагреве. За это время ошпарьте банку и крышку кипятком или простерилизуйте ее на пару. После выложите варенье в банку и закатайте. Остудите при комнатной температуре и храните в кладовой до зимы.

Силт из абрикосов

Если же вы варили силт из абрикосов на пробу, то выложите его в креманку и подайте к столу с ароматным чаем и сладкой выпечкой.

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