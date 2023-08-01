Описание приготовления:

Расчет ингредиентов на емкость 500 мл. Обязательно попробуйте приготовить это шведское варенье в летний сезон. Ваши родные по достоинству оценят такой десерт и обязательно попросят добавки.

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос Блюдо: Заготовки География кухни: Шведская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Абрикос 400 Грамм

Сахар 150 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

141 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Силт из абрикосов»

Подготовьте указанные ингредиенты. Абрикосы выбирайте не слишком сочные, чтобы они держали свою форму.

Абрикосы промойте в воде, удалите косточки и разрежьте пополам. Выложите половинки фруктов в казан или емкость с антипригарным дном. Поместите на плиту, включая умеренный нагрев.

Томите примерно 10-12 минут до тех пор, пока фрукты не выделят сок и не станут мягкими, но будут держать свою форму.

Затем в емкость всыпьте сахарный песок, но не перемешивайте. Дайте ему смешаться с абрикосовым соком и превратиться в сироп. Спустя 1-2 минуты перемешайте, но очень аккуратно, стараясь не раздавить фрукты.

Протомите варенье еще 2-3 минуты на умеренном нагреве. За это время ошпарьте банку и крышку кипятком или простерилизуйте ее на пару. После выложите варенье в банку и закатайте. Остудите при комнатной температуре и храните в кладовой до зимы.

Если же вы варили силт из абрикосов на пробу, то выложите его в креманку и подайте к столу с ароматным чаем и сладкой выпечкой.