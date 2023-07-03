Описание приготовления:

Ароматное варенье станет густым при остывании, зажелируется, именно за это и любят силт. При минимуме варки в нем остается максимум витаминов и микроэлементов, а значит — больше пользы. Храните варенье в прохладном месте.

Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Cмородина

Блюдо: Заготовки / Варенье

География кухни: Шведская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Черная смородина 400 Грамм

Сахар 150 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

140 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Силт из чёрной смородины»

Подготовьте указанные ингредиенты. Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл.

Ягоды смородины высыпьте в глубокую емкость, залейте водой и тщательно промойте, удаляя хвостики.

Пересыпьте смородину в казан, кастрюлю или ковш с антипригарным дном. Поместите его на плиту, включая умеренный нагрев. Прикройте емкость крышкой, чтобы ягоды не разбрызгивали сок вокруг. Протомите примерно 8-10 минут.

Всыпьте сахарный песок и перемешайте. Протомите примерно 5 минут.

Ошпарьте банку и крышку кипятком. Выключите нагрев и попробуйте варенье на вкус.

Выложите силт из черной смородины в банку и сразу же закрутите крышку по резьбе или с помощью закаточного ключа. При остывании варенье зажелируется, станет более густым. Храните его в кладовой.