Силт из чёрной смородины

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Описание приготовления:

Ароматное варенье станет густым при остывании, зажелируется, именно за это и любят силт. При минимуме варки в нем остается максимум витаминов и микроэлементов, а значит — больше пользы. Храните варенье в прохладном месте.

Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Cмородина
Блюдо: Заготовки / Варенье
География кухни: Шведская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Черная смородина 400 Грамм
  • Сахар 150 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

140 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Силт из чёрной смородины»

Силт из чёрной смородины

Подготовьте указанные ингредиенты. Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл.

Силт из чёрной смородины

Ягоды смородины высыпьте в глубокую емкость, залейте водой и тщательно промойте, удаляя хвостики.

Силт из чёрной смородины

Пересыпьте смородину в казан, кастрюлю или ковш с антипригарным дном. Поместите его на плиту, включая умеренный нагрев. Прикройте емкость крышкой, чтобы ягоды не разбрызгивали сок вокруг. Протомите примерно 8-10 минут.

Силт из чёрной смородины

Всыпьте сахарный песок и перемешайте. Протомите примерно 5 минут.

Силт из чёрной смородины

Ошпарьте банку и крышку кипятком. Выключите нагрев и попробуйте варенье на вкус.

Силт из чёрной смородины

Выложите силт из черной смородины в банку и сразу же закрутите крышку по резьбе или с помощью закаточного ключа. При остывании варенье зажелируется, станет более густым. Храните его в кладовой.

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