Описание приготовления:
Ароматное варенье станет густым при остывании, зажелируется, именно за это и любят силт. При минимуме варки в нем остается максимум витаминов и микроэлементов, а значит — больше пользы. Храните варенье в прохладном месте.
Основной ингредиент: Ягоды / Черная смородина / Cмородина
Блюдо: Заготовки / Варенье
География кухни: Шведская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Черная смородина 400 Грамм
- Сахар 150 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
140 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Силт из чёрной смородины»
Подготовьте указанные ингредиенты. Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл.
Ягоды смородины высыпьте в глубокую емкость, залейте водой и тщательно промойте, удаляя хвостики.
Пересыпьте смородину в казан, кастрюлю или ковш с антипригарным дном. Поместите его на плиту, включая умеренный нагрев. Прикройте емкость крышкой, чтобы ягоды не разбрызгивали сок вокруг. Протомите примерно 8-10 минут.
Всыпьте сахарный песок и перемешайте. Протомите примерно 5 минут.
Ошпарьте банку и крышку кипятком. Выключите нагрев и попробуйте варенье на вкус.
Выложите силт из черной смородины в банку и сразу же закрутите крышку по резьбе или с помощью закаточного ключа. При остывании варенье зажелируется, станет более густым. Храните его в кладовой.