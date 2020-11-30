Симферополь будет получать из скважин 110 тысяч м³ воды в сутки с апреля

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что объем подачи питьевой воды в Симферополь вырастет до 110 тысяч кубометров в сутки к апрелю следующего года, передает Крыминформ.

В ялтинских водохранилищах минимум воды — власти города «Плановые работы по разбуриванию скважин на ряде водозаборов для обеспечения подачи воды в Симферополь мы должны закончить к 1 апреля. В общей сложности из подземных водозаборов будем подавать 110 тысяч кубометров воды», – уточнил Аксенов.

По данным ГУП «Вода Крыма», сейчас Симферополь получает из скважин более 70 тысяч кубометров. Еще 50 тысяч кубов берутся из водохранилищ.