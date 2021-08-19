Симферополь накрыл ливень. В разных районах города подтоплены улицы. Мощные потоки воды текут по дорогам, которые напоминают реки. Видео последствий сильного дождя опубликовали очевидцы в социальных сетях. Граждане сообщают, что в районе площади Амет-Хана Султана, в центре города, а также в районе площади Московской выпал град.

В районе улицы Глинки на востоке Симферополя уровень воды достиг 30 см – оказались подтоплены автомобили. На дорогах образовались огромные лужи.

Из-за сильного ливня самолёты не смогли приземлиться в аэропорту Симферополя и направились на посадку в Анапу, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.