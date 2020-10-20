Симферополь откроет прямое авиасообщение еще с шестью городами

Симферополь, 20 октября — АиФ-Крым.

В аэропорту Симферополя открыли шесть новых авианаправлений в российские города, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В зимнем сезоне можно будет летать прямыми рейсами в Нижний Новгород, Пермь, Сургут, Уфу, Челябинск и Тюмень. Выполнять полеты будет авиакомпания Nordwind на на лайнерах Boeing 737. Зимняя программа продлится до конца марта.

Так, с 14 ноября начнутся полеты из Симферополя в Нижний Новгород. Они будут выполняться по вторникам и субботам. Из Перми в Крым можно будет летать по средам и воскресеньям, обратно — по средам и субботам.