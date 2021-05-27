Симферополь второй год подряд возглавляет рейтинг июньских полетов россиян

Список самых популярных полетов у россиян в июне возглавило авианаправление Москва — Симферополя. Такие данные предоставил аналитический центр сервиса поездов и путешествий.

Крым вошел в тройку популярных авианаправлений на майские у семей с детьми Согласно данным сервиса, на названное направление оформляется каждый восьмой июньский билет, доля пассажиров составляет 12,5%.

Кстати, Симферополь лидирует уже второй год подряд: в 2020 году в аналогичный период направление полетов в Крым занимало первое место с чуть большей долей пассажиров – 16,1%.