Симферополь выпьет Тайган. «Донором» водохранилище станет на время?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 28. АиФ-Крым №28 08/07/2020

Пять с лишним лет было у Крыма для неторопливой и тщательной разработки стратегии по обеспечению полуострова водой. Но до этого, 2020-го, ожидаемо засушливого года, только учёные вспоминали о ней. Чтобы проблемы решались не локально, а для всего полуострова.

И вот — случилось. Жареный петух клюнул, «небесная канцелярия» сообщила об урезании лимита влаги. Обмелели многие водохранилища. В июле в «Симферопольском море», главном «поильце» крымской столицы, осталось 22% воды. Такого никогда не было за всё время его существования.

Всё равно мало

В Симферополе выпала половина месячной нормы осадков за один ливень В июне прошли хорошие дожди, пополнившие крымские запасы воды. Но они «погоды не сделали». Как больной человек не поправится от единственной дозы лекарства, так и ливни не компенсировали всё недополученное зимой и весной.