Симферополь утром во вторник парализовали пробки

На дорогах Симферополя во вторник утром образовались восьми-девятибалльные пробки, передают «РИА Новости (Крым)».

Может ли сотрудник требовать денежную компенсацию, если не берёт отпуски? Самые серьезные заторы зафиксированы в районе гостиницы «Москва» (где ремонтируют кольцо), парка Шевченко, Маршала Жукова и Куйбышевского кольца.

В 9:00 утра также затруднено движение на улице Киевской, Беспалова, Маршала Василевского, Генерала Васильева, на проспекте Вернадского и других улицах. Скорость движения на этих участках не превышала нескольких километров в час.