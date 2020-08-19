Симферополец хранил синтетические наркотики в воздушных шариках

Правоохранители Крыма задержали 33-летнего симферопольца, когда он пытался продать наркотики в центре крымской столицы, передает пресс-служба МВД по республике.

Росгвардейцы задержали троих крымчан с наркотиками на севере полуострова По данным экспертизы, в трех свертках, которые пытался продать мужчина, находилась марихуана.

Оперативники провели обыск квартиры злоумышленика. В результате этого были обнаружены и другие запасы наркотиков. В том числе — синтетические наркотики, которые наркосбытчик хранил в резине от воздушного шарика.