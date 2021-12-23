Симферополец избил знакомого своего отца

Правоохранители Симферополя задержали мужчину, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений знакомому своего отца, передает пресс-служба республиканского главка МВД.

Уволен водитель, высадивший ребенка-льготника из автобуса на трассе в Крыму Правоохранители получили сообщение о происшествии от врачей медицинского учреждения, куда с множественными травмами головы и переломами был доставлен 34-летний мужчина. Пострадавший был в тяжелом состоянии, но смог рассказать, кто его избил. Злоумышленника задержали по «горячим следам», им оказался 33-летний житель крымской столицы.

«Как выяснилось, вернувшись домой, он застал своего отца в компании приятеля за распитием спиртного. Возмущенный очередной попойкой, мужчина, не сдержав своих эмоций, избил гостя черенком от лопаты», — рассказали в ведомстве.