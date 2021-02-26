Симферополец незаконно прописал у себя дома трех мигрантов

В Симферополе правоохранители обнаружили, что местный житель фиктивно зарегистрировал в своем доме трех мигрантов, передает пресс-служба МВД по РК.

Жительница Симферополя незаконно прописала в своей квартире мигрантов В сообщении уточнили, что 48-летний горожанин за 10 тысяч рублей зарегистрировал в своем доме граждан из республик Закавказья. Он знал, что они там проживать не будут.

В полиции напомнили, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении – уголовно наказуемое деяние.