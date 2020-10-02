Симферополец скончался после драки с жителем Чеченской Республики

В Крыму возбудили уголовное дело по факту избиения в центре Симферополя местного жителя. Пострадавший от полученных травм скончался, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

Крымчанин убил туриста из Томска в Сакском районе Инцидент произошел в ночь на 20 сентября около кафе, расположенном на улице Карла Маркса.

«Между нетрезвым 36-летним жителем Симферополя и неизвестным мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последний ударил жителя Симферополя кулаком по лицу, в результате чего тот упал на землю, ударившись затылком о бетон. От черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на следующий день по месту жительства», – уточнила Постнова.