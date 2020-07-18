Симферополец так отпраздновал удачную кражу, что растерял похищенное имущество

В Симферополе полицейскими задержан подозреваемый в краже, который, по его словам, в пьяном виде растерял всю криминальную «добычу». Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о совершенной в отношении нее краже. Она рассказала полицейским, что неизвестный в дневное время проник через окно в ее домовладение откуда тайно похитило ряд электроприборов и техники.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 42-летний местный житель.

От задержанного получены признательные показания. С его слов, сразу же после совершения кражи он решил «отпраздновать» появление у него криминальной добычи. При этом, будучи в состоянии алкогольного опьянения, похищенное имущество он потерял в одном из парков города.

Следственными органами ОП №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.