Симферопольское водохранилище будет дополнительно получать до 50 тысяч кубометров воды в сутки

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественной встрече первого воинского эшелона с военными строителями, материалами и оборудованием для строительства водовода Белогорск – Симферополь.

Фото: пресс-служба Главы РК

Выступая перед присутствующими, Сергей Аксёнов отметил знаковость данного события и подчеркнул, что Правительство РК совместно с Правительством РФ разрабатывают ряд схем и механизмов водоснабжения на постоянной основе города Симферополя.

«2020 год оказался очень засушливым, в крымской столице образовался дефицит воды. Водохранилища, питающие город водой, заполнены всего на 30 процентов в общей сложности, и, хотя погодные условия частично исправили ситуацию, Правительство РК совместно с Правительством РФ разрабатывают ряд схем и механизмов водоснабжения на постоянной основе города Симферополя», — сказал Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов выразил благодарность Правительству РФ и Министерству обороны РФ за оказанную помощь в обеспечении Симферополя водой.

«Ранее я лично обратился к главе государства Владимиру Путину и Министру обороны РФ Сергею Шойгу за помощью по данному вопросу. И на сегодняшний день силами Министерства обороны выполняются строительные работы по прокладке трубы по временной схеме из Тайганского водохранилища в город Симферополь. Также благодарю заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова за личное участие в процессе. Задачи поставлены, уверен, что они будут выполнены в кратчайший срок. Министерство обороны, как всегда в сложной ситуации, приходит на помощь и в мирное время. Поручение Президента Российской Федерации выполнено в полном объеме, к работам приступили», — добавил Глава республики.

По мнению Сергея Аксёнова, по итогу данной работы в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тысяч кубометров воды, что позволит практически в полном объеме закрыть потребность города и обеспечит жителей питьевой водой.

Также Сергей Аксёнов добавил, что Правительство Крыма готово оказать всю необходимую помощь по данному вопросу.