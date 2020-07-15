Симферополю дали почти 400 миллионов на ремонт дворов

В Симферополе стартует масштабный ремонт дворовых территорий. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

— В нашем городе остро стоит вопрос благоустройства внутридворовых территорий. В текущем году на ремонт таких территорий по Соглашению между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве бюджету муниципального образования городской округ Симферополь выделены средства в размере 391 900 300 рублей, — рассказал Евгений Маляров, отметив, что целью данного соглашения является повышение уровня комфорта граждан и улучшение внешнего облика территорий муниципального образования.

Также в столице Крыма, по словам Малярова, завершается процедура согласования окончательного перечня территорий, в который уже вошли 12 дворов. Там до конца года обещают выполнить комплексное благоустройство, а именно: ремонт асфальтобетонного покрытия, в том числе мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и междворовых проездов.