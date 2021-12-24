Симптомы дефицита и переизбытка витамина D

Недостаток витамина Д в период климакса наблюдается у восьми из десяти женщин. Кроме того, в этот период часто наблюдаются, связанные с ним депрессивные состояния. Также повышается риск ожирения, сахарного диабета, гипертонии, онкологии. Из-за снижения уровня половых гормонов появляется сухость и снижение эластичности кожи, ухудшается состояние волос. Помочь в этом сможет прием витамина Д.

Важность витамина D для пожилых людей

Возможность синтеза кожей витамина Д под влияние УФ-лучей с возрастом существенно снижается. Дополнительный прием комплексов, включающих витамин D и кальций снизит риск переломов, в частности шейки бедра, а также атеросклероза, болезни Паркинсона, старческого слабоумия, глаукомы и других возрастных патологий. Витамин важен для нормальной работы мышц, которые с возрастом ослабевают. Особенно актуален его прием для пожилых людей в осенне-зимний период, когда мало солнечных дней.

Все полезные свойства витамина D невозможно перечислить в одной статье, поэтому после консультации с врачом рекомендуется принимать его курсами для поддержания здоровья. Цена в большей мере зависит от производителя, но с другой стороны, хорошо зарекомендовавшие себя бренды выпускают высококачественную продукцию, что доказывают множественные хвалебные отзывы.