Символ Крымского моста кот Мостик меняет профессию

Символ Крымского моста – кот по кличке Мостик станет журналистом. Об этом кот-блогер сообщил на своей странице в Instagram во вторник 14 июля.

«Ни одна новость мимо меня не пробежит! Стану журналистом. Переезжаю в редакцию «РИА Новости» в Симферополе. Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей», — написал «усатый блогер».

Накануне стало известно, что Мостик завершает свою вахту на Крымском мосту. Теперь за главного остаётся чайка Валера. Кот решил переехать, так как мост достроен и полностью введён в эксплуатацию.

Рыжий кот Мостик – ровесник и талисман строительства Крымского моста. Его подбросили вахтовикам, когда они только приехали на берег Керченского пролива. Рабочие поселили его в своей бытовке. Кот стал «инспектором» на стройке – для него создали специальный «Котмостнадзор». Вместе с ним за стройкой присматривали чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.