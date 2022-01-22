Синим пламенем… Что положено пострадавшим от пожаров?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 3. АиФ-Крым №3 19/01/2022

Эту неделю Крым начал с такой статистикой: 43 пожара в жилых помещениях. Только в домах и квартирах, без учёта загоревшейся травы и других зданий.

Мимо кого-то большая беда прошла краешком: есть ущерб, но жильё и большая часть вещей уцелели. Кого-то огонь оставил без имущества и крыши над головой. На какую помощь могут рассчитывать пострадавшие?

Горит везде

Самым серьёзным пожаром за этот период стал тот, что произошёл вечером 10 января. Напомним, в Ялте загорелся многоквартирный дом на улице Киевской, построенный больше столетия тому назад. Левое крыло и первый этаж почти не пострадали. Из 47 квартир 26 непригодны для проживания, жильцов оттуда отселили.