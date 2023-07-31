Синнабоны классические

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Синнабоны – это удивительно вкусный и аппетитный десерт, который отлично дополнит чашечку чая или кофе. Приготовить ароматное угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классические булочки Синнабон в домашних условиях

Классические булочки Синнабон в домашних условиях – это яркое и вкусное угощение для домашнего стола и чаепития. Перед аппетитной и ароматной выпечкой никто не сможет устоять. Поэтому обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Синнабоны классические

Ингредиенты –+7 шт.

  • Мука 360 гр.
  • Свежие дрожжи 15 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Молоко коровье 120 мл.
  • Масло сливочное 1 ст.л.
  • Сахар-песок 60 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Для начинки:
  • Тростниковый сахар 100 гр.
  • Корица 15 гр.
  • Масло сливочное 80 гр.
  • Для крема:
  • Сыр сливочный 50 гр.
  • Сахарная пудра 100 гр.
  • Масло сливочное 40 гр.
  • Ванилин 2 гр.

Шаги 150 мин.

  1. Синнабоны классические

    Классические булочки Синнабон легко готовятся в домашних условиях. Вымешиваем дрожжи в теплом молоке с сахаром и небольшим столовой ложкой муки. Оставляем опару на 10-15 минут.

  2. Синнабоны классические

    Взбиваем куриные яйца и отправляем их к опаре.

  3. Синнабоны классические

    Высыпаем оставшуюся просеянную муку и сразу перемешиваем. Добавляем соль.

  4. Синнабоны классические

    Замешиваем однородное тесто, кладем его в миску, смазанную сливочным маслом, и оставляем на час в теплом месте.

  5. Синнабоны классические

    Раскатываем подошедшее тесто в тонкий пласт.

  6. Синнабоны классические

    Обмазываем заготовку размягченным сливочным маслом.

  7. Синнабоны классические

    Равномерно посыпаем смесью из корицы и сахара. Сворачиваем в плотный рулет. Затем разрезаем его на равные части.

  8. Синнабоны классические

    Перекладываем заготовки в форму для выпекания. Оставляем на час, а после выпекаем 20 минут при температуре 200 градусов.

  9. Синнабоны классические

    Взбиваем сливочный сыр, сахарную пудру, сливочное масло и ванилин. Полученным кремом поливаем синнабоны.

  10. Синнабоны классические

    Классические булочки Синнабон в домашних условиях готовы!

Булочки Синнабон с корицей

Булочки Синнабон с корицей порадуют вас удивительным ароматом, насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного пошагового рецепта. Такую выпечку можно подавать к столу вместе с чашечкой горячего чая или другого горячего напитка.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 550 гр.
  • Дрожжи сухие – 8 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Молоко – 250 мл.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Сахар – 140 гр.
  • Соль – 5 гр.
  • Масло растительное – для смазывания.

Для начинки:

  • Сахар коричневый – 200 гр.
  • Корица молотая – 25 гр.
  • Масло сливочное – 80 гр.

Для крема:

  • Сыр сливочный – 200 гр.
  • Пудра сахарная – 100 гр.
  • Масло сливочное – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем сухие дрожжи, теплое молоко и пару ложек сахара. Перемешиваем, прикрываем полотенцем и убираем на 10 минут.

Синнабоны классические

Шаг 2. Просеиваем муку. Перемешиваем ее с солью, сахаром и делаем углубление по центру. Разбиваем сюда куриные яйца, затем выливаем опару, растопленное и охлажденное сливочное масло.

Синнабоны классические

Шаг 3. Перемешиваем заготовку до однородности.

Синнабоны классические

Шаг 4. Вымешиваем тесто руками до эластичного состояния.

Синнабоны классические

Шаг 5. Кладем его в миску, обмазанную растительным маслом. Прикрываем полотенцем и убираем в теплое место на 1-1,5 часа.

Синнабоны классические

Шаг 6. Раскатываем готовое тесто в тонкий пласт. Обмазываем его размягченным сливочным маслом.

Синнабоны классические

Шаг 7. Посыпаем смесью из корицы и коричневого сахара.

Синнабоны классические

Шаг 8. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Синнабоны классические

Шаг 9. Режем полученную колбаску на 12 равных частей.

Синнабоны классические

Шаг 10. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом. Прикрываем влажным полотенцем и оставляем на 10 минут.

Синнабоны классические

Шаг 11. Выпекаем продукт 30 минут при температуре 180 градусов.

Синнабоны классические

Шаг 12. Для крема взбиваем сливочный сыр, масло сливочное и сахарную пудру. Обмазываем смесью румяные синнабоны.

Синнабоны классические

Шаг 13. Булочки Синнабон с корицей готовы. Угощайтесь!

Синнабоны классические

Синнабоны со сливочным сыром

Синнабоны со сливочным сыром – это невероятно нежный и вкусный десерт, перед которым невозможно устоять. Его можно подавать к чаю или есть просто так. Обязательно попробуйте приготовить лакомство по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото и подробным описанием процесса.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 540 гр.
  • Дрожжи свежие/сухие – 15 гр./7 гр.
  • Яйцо крупное – 1 шт.
  • Молоко – 250 мл.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Сахар – 100 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

  • Сахар коричневый – 130 гр.
  • Корица молотая – 10 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Для крема:

  • Сыр сливочный – 150 гр.
  • Сахар – 30 гр.
  • Масло сливочное – 25 гр.

Дополнительно:

  • Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты для приготовления теста.

Шаг 2. Подогреваем молоко для опары. Добавляем к нему одну чайную ложку сахара, одну столовую ложку муки и дрожжи. Перемешиваем и оставляем в теплом месте на 15 минут.

Синнабоны классические

Шаг 3. Взбиваем яйцо с обычным и ванильным сахаром. Выливаем сюда готовую опару.

Синнабоны классические

Шаг 4. Высыпаем в заготовку просеянную муку с солью, после добавляем растопленное и охлажденное сливочное масло.

Синнабоны классические

Шаг 5. Тщательно вымешиваем тесто.

Синнабоны классические

Шаг 6. Полученный ком прикрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1-1,5 часа.

Синнабоны классические

Шаг 7. Для начинки перемешиваем сахар и корицу.

Синнабоны классические

Шаг 8. Подошедшее тесто раскатываем в тонкий пласт.

Синнабоны классические

Шаг 9. Обмазываем его сливочным маслом, обсыпаем корицей с сахаром и сворачиваем в плотный рулет.

Синнабоны классические

Шаг 10. Рулет делим на 12 равных частей.

Синнабоны классические

Шаг 11. Выкладываем заготовки в форму для выпекания. Оставляем в теплом месте на 30 минут.

Синнабоны классические

Шаг 12. Обмазываем угощения взбитым яйцом и выпекаем около 35-40 минут при температуре 170 градусов.

Синнабоны классические

Шаг 13. Для крема взбиваем сливочный сыр, масло и сахар.

Синнабоны классические

Шаг 14. Хорошенько промазываем синнабоны полученным кремом.

Синнабоны классические

Шаг 15. Синнабоны со сливочным сыром готовы. Подавайте угощение к столу!

Синнабоны классические

Синнабоны с заварным кремом

Синнабоны с заварным кремом – это вкусный и питательный десерт для домашних праздников или чаепитий. Приготовить аппетитную выпечку может каждый. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с фотографиями. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4 шт.

Ингредиенты:

  • Мука рисовая – 2 ст.л.
  • Творог – 200 гр.
  • Корица молотая – 2 ч.л.
  • Заменитель сахара – 10 гр.
  • Разрыхлитель – 5 гр.

Для крема:

  • Мука рисовая – 1 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Заменитель сахара – 10 гр.
  • Молоко – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Разминаем творог вилкой и вымешиваем его с рисовой мукой, разрыхлителем и заменителем сахара.

Синнабоны классические

Шаг 3. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Обсыпаем его корицей.

Синнабоны классические

Шаг 4. Скатываем заготовку в рулет, делим на части. Перекладываем заготовки в форму для выпекания. Готовим 20 минут при температуре 200 градусов.

Синнабоны классические

Шаг 5. Для крема вымешиваем в сотейнике муку, молоко, заменитель сахара и яйцо. Ставим на слабый огонь и томим до загустения, постоянно помешивая.

Синнабоны классические

Шаг 6. Румяную выпечку поливаем охлажденным заварным кремом.

Синнабоны классические

Шаг 7. Синнабоны с заварным кремом готовы. Угощайтесь!

Синнабоны классические

Шоколадные Синнабоны

Шоколадные Синнабоны – это оригинальный и невероятно вкусный десерт для домашнего стола и чаепития. Перед аппетитной шоколадной выпечкой никто не сможет устоять. Поэтому обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 0,5 кг.
  • Мед – 2 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 0,3 ч.л.
  • Молоко – 200 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Дрожжи сухие – 10 гр.

Для начинки:

  • Шоколад темный – 100 гр.
  • Орехи грецкие – 100 гр.
  • Какао-порошок – 30 гр.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 100 гр.

Для крема:

  • Сыр сливочный – 100 гр.
  • Пудра сахарная – 0,5 ст.л.
  • Экстракт ванили – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нагреваем молоко и размешиваем в нем мед, дрожжи, сахар и соль. Оставляем опару на 10-15 минут.

Синнабоны классические

Шаг 2. Выливаем сюда растопленное сливочное масло, слегка взбитые яйца и просеянную муку.

Синнабоны классические

Шаг 3. Замешиваем тесто и убираем его в теплое место на 1 час.

Синнабоны классические

Шаг 4. Мелко рубим темный шоколад.

Синнабоны классические

Шаг 5. Так же поступаем с орехами.

Синнабоны классические

Шаг 6. Для начинки перемешиваем какао, шоколад, орехи и корицу.

Синнабоны классические

Шаг 7. Подошедшее тесто разминаем руками.

Синнабоны классические

Шаг 8. Дальше раскатываем его в тонкий пласт и обмазываем размягченным сливочным маслом.

Синнабоны классические

Шаг 9. Равномерно распределяем шоколадную начинку.

Синнабоны классические

Шаг 10. Сворачиваем заготовку в рулет, режем его на части.

Синнабоны классические

Шаг 11. Выкладываем заготовки в форму для выпекания. Готовим 30 минут при температуре 180 градусов.

Синнабоны классические

Шаг 12. Для крема вымешиваем сахарную пудру, сливочный сыр и экстракт ванили.

Синнабоны классические

Шаг 13. Обмазываем лакомство приготовленным кремом.

Синнабоны классические

Шаг 14. Шоколадные Синнабоны готовы. Угощайтесь!

Булочки Синнабон с творогом

Булочки Синнабон с творогом отличаются удивительным ароматом, нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного пошагового рецепта. Такую выпечку можно подавать к столу вместе с чашечкой горячего чая или просто так.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 9 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 0,5 кг.
  • Молоко – 250 мл.
  • Дрожжи сухие – 6 гр.
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Творог – 200 гр.
  • Сыр маскарпоне – 2 ст.л. + 100 гр.
  • Сахар коричневый – 100 гр.
  • Соль – 10 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Ванилин – 1 пакетик.

Для начинки:

  • Сахар коричневый – 1 ст.л.
  • Корица – 1 ст.л.

Для крема:

  • Сыр маскарпоне – 100 гр.
  • Пудра сахарная – 2 ст.л.
  • Молоко – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В просеянную муку высыпаем дрожжи и перетираем их с мукой. Добавляем размягченное сливочное масло. Снова растираем до образования мелкой крошки. Затем добавляем соль, сахар, ванилин.

Синнабоны классические

Шаг 2. Творог протираем через мелкое сито, добавляем 2 ст.л. сыра маскарпоне. Затем смешиваем с теплым молоком, мукой и взбитыми яйцами.

Синнабоны классические

Шаг 3. Хорошенько вымешиваем содержимое миксером и убираем в теплое место для подъёма.

Синнабоны классические

Шаг 4. Аккуратно разминаем тесто руками.

Синнабоны классические

Шаг 5. Снова ставим подходить в теплое место.

Синнабоны классические

Шаг 6. Раскатываем подошедшее тесто в прямоугольный пласт и хорошо смазываем 100 гр. сыра маскарпоне.

Синнабоны классические

Шаг 7. Складываем тесто в несколько раз.

Синнабоны классические

Шаг 8. Снова раскатываем его. Посыпаем смесью коричневого сахара и корицы. Сворачиваем рулетом и нарезаем небольшими кусочками.

Синнабоны классические

Шаг 9. Выкладываем на противень и даем постоять 30 минут. Можно обмазать сверху взбитым яйцом.

Синнабоны классические

Шаг 10. Ставим угощение в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 20 минут.

Синнабоны классические

Шаг 11. Готовим крем: соединяем сыр маскарпоне с сахарной пудрой и молоком. Поливаем смесью творожные булочки.

Синнабоны классические

Шаг 12. Булочки Синнабон с творогом готовы. Скорее пробуйте!

Синнабоны классические

Синнабоны из слоеного теста

Синнабоны из слоеного теста несложно приготовить в домашних условиях. Такая выпечка порадует вас нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Отличное решение для семейных праздников или чаепитий. Берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное бездрожжевое – 400 гр.
  • Молоко – 70 мл.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Пудра сахарная – 320 гр.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Корица молотая – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Слоеное тесто заранее размораживаем.

Шаг 2. Раскатываем тесто в тонкий пласт и обмазываем его размягченным сливочным маслом.

Синнабоны классические

Шаг 3. Посыпаем тесто смесью из сахара и корицы.

Синнабоны классические

Шаг 4. Скатываем в плотный рулет и разрезаем на равные части.

Синнабоны классические

Шаг 5. Перекладываем заготовки в форму для выпекания и готовим 40 минут при температуре 180 градусов.

Синнабоны классические

Шаг 6. Разогреваем молоко и вымешиваем его с сахарной пудрой. Поливаем смесью готовые булочки.

Синнабоны классические

Шаг 7. Синнабоны из слоеного теста готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Синнабоны классические

Булочки Синнабон с маком

Булочки Синнабон с маком – это ароматный и невероятно вкусный десерт, перед которым невозможно устоять. Его можно подавать к чаю или есть просто так. Обязательно попробуйте приготовить выпечку по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото и подробным описанием процесса.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст + 1/3 ст.
  • Молоко – 250 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло сливочное растопленное – ¼ ст.
  • Вода – 3 ст.л.
  • Эссенция ванильная – 1 ч.л.
  • Соль – ¾ ч.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Дрожжи сухие – 2 ч.л.

Для начинки:

  • Корица молотая – по вкусу.
  • Мак – 100 гр.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Масло сливочное – 25 гр.

Для крема:

  • Сливки 20% – 150 мл.
  • Сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Смешиваем теплое молоко и теплую воду. Растворяем здесь дрожжи.

Синнабоны классические

Шаг 2. В отдельной миске смешиваем муку, соль и сахар. Сюда же отправляем яйцо, растопленное сливочное масло и ванильную эссенцию. Соединяем заготовку с опарой и вымешиваем однородное тесто. Даем ему подняться в теплом месте – около 45 минут.

Синнабоны классические

Шаг 3. Для начинки промываем мак и варим его 40 минут. Отбрасываем его на дуршлаг и вымешиваем со сливочным маслом и сахаром.

Синнабоны классические

Шаг 4. Подошедшее тесто раскатываем в тонкий пласт. Обмазываем маковой смесью и посыпаем молотой корицей.

Синнабоны классические

Шаг 5. Скатываем в плотный рулет и делим на равные части.

Синнабоны классические

Шаг 6. Перекладываем заготовки на противень. Выпекаем 30 минут при температуре 190 градусов.

Синнабоны классические

Шаг 7. Булочки Синнабон с маком готовы. Подавайте к столу, обмазав смесью из сливок и сахарной пудры.

Синнабоны классические

Синнабоны со сметанным кремом

Синнабоны со сметанным кремом порадуют нежнейшим вкусом и аппетитным внешним видом. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото. Такую выпечку можно подавать к столу вместе с чашечкой горячего чая или другого горячего напитка.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 450 гр. + 30 гр.
  • Молоко – 250 мл.
  • Дрожжи свежие – 25 гр.
  • Сахар – 50 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Корица молотая – 3 ч.л.
  • Сахар – 150 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.

Для крема:

  • Сметана 20% – 250 гр.
  • Пудра сахарная – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нагреваем молоко, добавляем к нему 50 грамм сахара и дрожжи, перемешиваем.

Синнабоны классические

Шаг 2. Высыпаем сюда три столовые ложки муки. Снова перемешиваем.

Синнабоны классические

Шаг 3. Оставляем опару в теплом месте на 10-15 минут.

Синнабоны классические

Шаг 4. Взбиваем куриное яйцо и вымешиваем его с растопленным сливочным маслом.

Шаг 5. Соединяем смесь с опарой. Хорошенько перемешиваем.

Синнабоны классические

Шаг 6. Просеиваем сюда муку.

Шаг 7. Добавляем соль и ванильный сахар. Вымешиваем однородное тесто. Убираем в теплое место на 1 час.

Синнабоны классические

Шаг 8. Готовое тесто руками разминаем в лепешку.

Шаг 9. Раскатываем заготовку в тонкий пласт. Обмазываем его сливочным маслом.

Синнабоны классические

Шаг 10. Посыпаем смесью из корицы и сахара.

Шаг 11. Сворачиваем в плотный рулет и разрезаем его на равные части.

Синнабоны классические

Шаг 12. Перекладываем угощения на противень с пергаментом. Оставляем их на 15 минут, затем выпекаем около 15 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 13. Для крема взбиваем сметану с сахарной пудрой.

Синнабоны классические

Шаг 14. Обмазываем булочки кремом и выпекаем еще 5 минут.

Шаг 15. Синнабоны со сметанным кремом готовы. Подавайте аппетитное лакомство к столу!

Синнабоны классические

Синнабоны из слоеного теста

Синнабоны из слоеного теста – это невероятно вкусное и несложное в исполнении угощение для домашнего стола и чаепития. Перед аппетитной выпечкой никто не сможет устоять. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 18 шт.

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное – 1 упаковка.
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Корица молотая – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размороженное слоеное тесто раскатываем в тонкий пласт.

Синнабоны классические

Шаг 2. Обмазываем размягченным сливочным маслом.

Синнабоны классические

Шаг 3. Обсыпаем заготовку сахаром.

Синнабоны классические

Шаг 4. Затем посыпаем молотой корицей.

Синнабоны классические

Шаг 5. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Синнабоны классические

Шаг 6. Разрезаем его на равные по толщине части.

Синнабоны классические

Шаг 7. Перекладываем заготовки на противень со сливочным маслом. Оставляем на 10 минут, а после выпекаем 20-25 минут при температуре 200 градусов.

Синнабоны классические

Шаг 8. Синнабоны из слоеного теста готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Синнабоны классические

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