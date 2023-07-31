Синнабоны – это удивительно вкусный и аппетитный десерт, который отлично дополнит чашечку чая или кофе. Приготовить ароматное угощение сможет каждый. Для этого используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классические булочки Синнабон в домашних условиях

Классические булочки Синнабон в домашних условиях – это яркое и вкусное угощение для домашнего стола и чаепития. Перед аппетитной и ароматной выпечкой никто не сможет устоять. Поэтому обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Ингредиенты –+7 шт.

Мука 360 гр.

Свежие дрожжи 15 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Молоко коровье 120 мл.

Масло сливочное 1 ст.л.

Сахар-песок 60 гр.

Соль по вкусу

Для начинки:

Тростниковый сахар 100 гр.

Корица 15 гр.

Масло сливочное 80 гр.

Для крема:

Сыр сливочный 50 гр.

Сахарная пудра 100 гр.

Масло сливочное 40 гр.

Ванилин 2 гр.

Шаги 150 мин.

Классические булочки Синнабон легко готовятся в домашних условиях. Вымешиваем дрожжи в теплом молоке с сахаром и небольшим столовой ложкой муки. Оставляем опару на 10-15 минут. Взбиваем куриные яйца и отправляем их к опаре. Высыпаем оставшуюся просеянную муку и сразу перемешиваем. Добавляем соль. Замешиваем однородное тесто, кладем его в миску, смазанную сливочным маслом, и оставляем на час в теплом месте. Раскатываем подошедшее тесто в тонкий пласт. Обмазываем заготовку размягченным сливочным маслом. Равномерно посыпаем смесью из корицы и сахара. Сворачиваем в плотный рулет. Затем разрезаем его на равные части. Перекладываем заготовки в форму для выпекания. Оставляем на час, а после выпекаем 20 минут при температуре 200 градусов. Взбиваем сливочный сыр, сахарную пудру, сливочное масло и ванилин. Полученным кремом поливаем синнабоны. Классические булочки Синнабон в домашних условиях готовы!

Булочки Синнабон с корицей

Булочки Синнабон с корицей порадуют вас удивительным ароматом, насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного пошагового рецепта. Такую выпечку можно подавать к столу вместе с чашечкой горячего чая или другого горячего напитка.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

Мука – 550 гр.

Дрожжи сухие – 8 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 250 мл.

Масло сливочное – 80 гр.

Сахар – 140 гр.

Соль – 5 гр.

Масло растительное – для смазывания.

Для начинки:

Сахар коричневый – 200 гр.

Корица молотая – 25 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Для крема:

Сыр сливочный – 200 гр.

Пудра сахарная – 100 гр.

Масло сливочное – 70 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем сухие дрожжи, теплое молоко и пару ложек сахара. Перемешиваем, прикрываем полотенцем и убираем на 10 минут.

Шаг 2. Просеиваем муку. Перемешиваем ее с солью, сахаром и делаем углубление по центру. Разбиваем сюда куриные яйца, затем выливаем опару, растопленное и охлажденное сливочное масло.

Шаг 3. Перемешиваем заготовку до однородности.

Шаг 4. Вымешиваем тесто руками до эластичного состояния.

Шаг 5. Кладем его в миску, обмазанную растительным маслом. Прикрываем полотенцем и убираем в теплое место на 1-1,5 часа.

Шаг 6. Раскатываем готовое тесто в тонкий пласт. Обмазываем его размягченным сливочным маслом.

Шаг 7. Посыпаем смесью из корицы и коричневого сахара.

Шаг 8. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Шаг 9. Режем полученную колбаску на 12 равных частей.

Шаг 10. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом. Прикрываем влажным полотенцем и оставляем на 10 минут.

Шаг 11. Выпекаем продукт 30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 12. Для крема взбиваем сливочный сыр, масло сливочное и сахарную пудру. Обмазываем смесью румяные синнабоны.

Шаг 13. Булочки Синнабон с корицей готовы. Угощайтесь!

Синнабоны со сливочным сыром

Синнабоны со сливочным сыром – это невероятно нежный и вкусный десерт, перед которым невозможно устоять. Его можно подавать к чаю или есть просто так. Обязательно попробуйте приготовить лакомство по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото и подробным описанием процесса.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

Мука – 540 гр.

Дрожжи свежие/сухие – 15 гр./7 гр.

Яйцо крупное – 1 шт.

Молоко – 250 мл.

Масло сливочное – 70 гр.

Сахар – 100 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Сахар коричневый – 130 гр.

Корица молотая – 10 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Для крема:

Сыр сливочный – 150 гр.

Сахар – 30 гр.

Масло сливочное – 25 гр.

Дополнительно:

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты для приготовления теста.

Шаг 2. Подогреваем молоко для опары. Добавляем к нему одну чайную ложку сахара, одну столовую ложку муки и дрожжи. Перемешиваем и оставляем в теплом месте на 15 минут.

Шаг 3. Взбиваем яйцо с обычным и ванильным сахаром. Выливаем сюда готовую опару.

Шаг 4. Высыпаем в заготовку просеянную муку с солью, после добавляем растопленное и охлажденное сливочное масло.

Шаг 5. Тщательно вымешиваем тесто.

Шаг 6. Полученный ком прикрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1-1,5 часа.

Шаг 7. Для начинки перемешиваем сахар и корицу.

Шаг 8. Подошедшее тесто раскатываем в тонкий пласт.

Шаг 9. Обмазываем его сливочным маслом, обсыпаем корицей с сахаром и сворачиваем в плотный рулет.

Шаг 10. Рулет делим на 12 равных частей.

Шаг 11. Выкладываем заготовки в форму для выпекания. Оставляем в теплом месте на 30 минут.

Шаг 12. Обмазываем угощения взбитым яйцом и выпекаем около 35-40 минут при температуре 170 градусов.

Шаг 13. Для крема взбиваем сливочный сыр, масло и сахар.

Шаг 14. Хорошенько промазываем синнабоны полученным кремом.

Шаг 15. Синнабоны со сливочным сыром готовы. Подавайте угощение к столу!

Синнабоны с заварным кремом

Синнабоны с заварным кремом – это вкусный и питательный десерт для домашних праздников или чаепитий. Приготовить аппетитную выпечку может каждый. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с фотографиями. Порадуйте себя и своих близких!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4 шт.

Ингредиенты:

Мука рисовая – 2 ст.л.

Творог – 200 гр.

Корица молотая – 2 ч.л.

Заменитель сахара – 10 гр.

Разрыхлитель – 5 гр.

Для крема:

Мука рисовая – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Заменитель сахара – 10 гр.

Молоко – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Разминаем творог вилкой и вымешиваем его с рисовой мукой, разрыхлителем и заменителем сахара.

Шаг 3. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Обсыпаем его корицей.

Шаг 4. Скатываем заготовку в рулет, делим на части. Перекладываем заготовки в форму для выпекания. Готовим 20 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 5. Для крема вымешиваем в сотейнике муку, молоко, заменитель сахара и яйцо. Ставим на слабый огонь и томим до загустения, постоянно помешивая.

Шаг 6. Румяную выпечку поливаем охлажденным заварным кремом.

Шаг 7. Синнабоны с заварным кремом готовы. Угощайтесь!

Шоколадные Синнабоны

Шоколадные Синнабоны – это оригинальный и невероятно вкусный десерт для домашнего стола и чаепития. Перед аппетитной шоколадной выпечкой никто не сможет устоять. Поэтому обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

Мука – 0,5 кг.

Мед – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 0,3 ч.л.

Молоко – 200 мл.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 60 гр.

Дрожжи сухие – 10 гр.

Для начинки:

Шоколад темный – 100 гр.

Орехи грецкие – 100 гр.

Какао-порошок – 30 гр.

Корица – 1 ч.л.

Масло сливочное – 100 гр.

Для крема:

Сыр сливочный – 100 гр.

Пудра сахарная – 0,5 ст.л.

Экстракт ванили – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нагреваем молоко и размешиваем в нем мед, дрожжи, сахар и соль. Оставляем опару на 10-15 минут.

Шаг 2. Выливаем сюда растопленное сливочное масло, слегка взбитые яйца и просеянную муку.

Шаг 3. Замешиваем тесто и убираем его в теплое место на 1 час.

Шаг 4. Мелко рубим темный шоколад.

Шаг 5. Так же поступаем с орехами.

Шаг 6. Для начинки перемешиваем какао, шоколад, орехи и корицу.

Шаг 7. Подошедшее тесто разминаем руками.

Шаг 8. Дальше раскатываем его в тонкий пласт и обмазываем размягченным сливочным маслом.

Шаг 9. Равномерно распределяем шоколадную начинку.

Шаг 10. Сворачиваем заготовку в рулет, режем его на части.

Шаг 11. Выкладываем заготовки в форму для выпекания. Готовим 30 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 12. Для крема вымешиваем сахарную пудру, сливочный сыр и экстракт ванили.

Шаг 13. Обмазываем лакомство приготовленным кремом.

Шаг 14. Шоколадные Синнабоны готовы. Угощайтесь!

Булочки Синнабон с творогом

Булочки Синнабон с творогом отличаются удивительным ароматом, нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного пошагового рецепта. Такую выпечку можно подавать к столу вместе с чашечкой горячего чая или просто так.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 9 шт.

Ингредиенты:

Мука – 0,5 кг.

Молоко – 250 мл.

Дрожжи сухие – 6 гр.

Масло сливочное – 60 гр.

Творог – 200 гр.

Сыр маскарпоне – 2 ст.л. + 100 гр.

Сахар коричневый – 100 гр.

Соль – 10 гр.

Яйцо – 2 шт.

Ванилин – 1 пакетик.

Для начинки:

Сахар коричневый – 1 ст.л.

Корица – 1 ст.л.

Для крема:

Сыр маскарпоне – 100 гр.

Пудра сахарная – 2 ст.л.

Молоко – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В просеянную муку высыпаем дрожжи и перетираем их с мукой. Добавляем размягченное сливочное масло. Снова растираем до образования мелкой крошки. Затем добавляем соль, сахар, ванилин.

Шаг 2. Творог протираем через мелкое сито, добавляем 2 ст.л. сыра маскарпоне. Затем смешиваем с теплым молоком, мукой и взбитыми яйцами.

Шаг 3. Хорошенько вымешиваем содержимое миксером и убираем в теплое место для подъёма.

Шаг 4. Аккуратно разминаем тесто руками.

Шаг 5. Снова ставим подходить в теплое место.

Шаг 6. Раскатываем подошедшее тесто в прямоугольный пласт и хорошо смазываем 100 гр. сыра маскарпоне.

Шаг 7. Складываем тесто в несколько раз.

Шаг 8. Снова раскатываем его. Посыпаем смесью коричневого сахара и корицы. Сворачиваем рулетом и нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 9. Выкладываем на противень и даем постоять 30 минут. Можно обмазать сверху взбитым яйцом.

Шаг 10. Ставим угощение в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 20 минут.

Шаг 11. Готовим крем: соединяем сыр маскарпоне с сахарной пудрой и молоком. Поливаем смесью творожные булочки.

Шаг 12. Булочки Синнабон с творогом готовы. Скорее пробуйте!

Синнабоны из слоеного теста

Синнабоны из слоеного теста несложно приготовить в домашних условиях. Такая выпечка порадует вас нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Отличное решение для семейных праздников или чаепитий. Берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое – 400 гр.

Молоко – 70 мл.

Масло сливочное – 40 гр.

Пудра сахарная – 320 гр.

Сахар – 2 ст.л.

Корица молотая – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты. Слоеное тесто заранее размораживаем.

Шаг 2. Раскатываем тесто в тонкий пласт и обмазываем его размягченным сливочным маслом.

Шаг 3. Посыпаем тесто смесью из сахара и корицы.

Шаг 4. Скатываем в плотный рулет и разрезаем на равные части.

Шаг 5. Перекладываем заготовки в форму для выпекания и готовим 40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 6. Разогреваем молоко и вымешиваем его с сахарной пудрой. Поливаем смесью готовые булочки.

Шаг 7. Синнабоны из слоеного теста готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Булочки Синнабон с маком

Булочки Синнабон с маком – это ароматный и невероятно вкусный десерт, перед которым невозможно устоять. Его можно подавать к чаю или есть просто так. Обязательно попробуйте приготовить выпечку по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото и подробным описанием процесса.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8 шт.

Ингредиенты:

Мука – 3 ст + 1/3 ст.

Молоко – 250 мл.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное растопленное – ¼ ст.

Вода – 3 ст.л.

Эссенция ванильная – 1 ч.л.

Соль – ¾ ч.л.

Сахар – 3 ст.л.

Дрожжи сухие – 2 ч.л.

Для начинки:

Корица молотая – по вкусу.

Мак – 100 гр.

Сахар – 4 ст.л.

Масло сливочное – 25 гр.

Для крема:

Сливки 20% – 150 мл.

Сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Смешиваем теплое молоко и теплую воду. Растворяем здесь дрожжи.

Шаг 2. В отдельной миске смешиваем муку, соль и сахар. Сюда же отправляем яйцо, растопленное сливочное масло и ванильную эссенцию. Соединяем заготовку с опарой и вымешиваем однородное тесто. Даем ему подняться в теплом месте – около 45 минут.

Шаг 3. Для начинки промываем мак и варим его 40 минут. Отбрасываем его на дуршлаг и вымешиваем со сливочным маслом и сахаром.

Шаг 4. Подошедшее тесто раскатываем в тонкий пласт. Обмазываем маковой смесью и посыпаем молотой корицей.

Шаг 5. Скатываем в плотный рулет и делим на равные части.

Шаг 6. Перекладываем заготовки на противень. Выпекаем 30 минут при температуре 190 градусов.

Шаг 7. Булочки Синнабон с маком готовы. Подавайте к столу, обмазав смесью из сливок и сахарной пудры.

Синнабоны со сметанным кремом

Синнабоны со сметанным кремом порадуют нежнейшим вкусом и аппетитным внешним видом. Порадуйте себя и близких с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фото. Такую выпечку можно подавать к столу вместе с чашечкой горячего чая или другого горячего напитка.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

Мука – 450 гр. + 30 гр.

Молоко – 250 мл.

Дрожжи свежие – 25 гр.

Сахар – 50 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Масло сливочное – 70 гр.

Соль – 1/3 ч.л.

Масло растительное – 1 ч.л.

Для начинки:

Корица молотая – 3 ч.л.

Сахар – 150 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Для крема:

Сметана 20% – 250 гр.

Пудра сахарная – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нагреваем молоко, добавляем к нему 50 грамм сахара и дрожжи, перемешиваем.

Шаг 2. Высыпаем сюда три столовые ложки муки. Снова перемешиваем.

Шаг 3. Оставляем опару в теплом месте на 10-15 минут.

Шаг 4. Взбиваем куриное яйцо и вымешиваем его с растопленным сливочным маслом.

Шаг 5. Соединяем смесь с опарой. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Просеиваем сюда муку.

Шаг 7. Добавляем соль и ванильный сахар. Вымешиваем однородное тесто. Убираем в теплое место на 1 час.

Шаг 8. Готовое тесто руками разминаем в лепешку.

Шаг 9. Раскатываем заготовку в тонкий пласт. Обмазываем его сливочным маслом.

Шаг 10. Посыпаем смесью из корицы и сахара.

Шаг 11. Сворачиваем в плотный рулет и разрезаем его на равные части.

Шаг 12. Перекладываем угощения на противень с пергаментом. Оставляем их на 15 минут, затем выпекаем около 15 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 13. Для крема взбиваем сметану с сахарной пудрой.

Шаг 14. Обмазываем булочки кремом и выпекаем еще 5 минут.

Шаг 15. Синнабоны со сметанным кремом готовы. Подавайте аппетитное лакомство к столу!

Синнабоны из слоеного теста

Синнабоны из слоеного теста – это невероятно вкусное и несложное в исполнении угощение для домашнего стола и чаепития. Перед аппетитной выпечкой никто не сможет устоять. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 18 шт.

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 1 упаковка.

Масло сливочное – 60 гр.

Сахар – 2 ст.л.

Корица молотая – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размороженное слоеное тесто раскатываем в тонкий пласт.

Шаг 2. Обмазываем размягченным сливочным маслом.

Шаг 3. Обсыпаем заготовку сахаром.

Шаг 4. Затем посыпаем молотой корицей.

Шаг 5. Сворачиваем заготовку в плотный рулет.

Шаг 6. Разрезаем его на равные по толщине части.

Шаг 7. Перекладываем заготовки на противень со сливочным маслом. Оставляем на 10 минут, а после выпекаем 20-25 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 8. Синнабоны из слоеного теста готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!