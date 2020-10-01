Синоптик прокомментировала воздействие спец-самолета на осадки в Крыму

Начальник отдела метрологических прогнозов регионального гидрометцентра Раиса Степанова отметила, что еще рано говорить о результатах воздействия самолета «Росгидрометцентра», усиливающего осадки, передают «РИА Новости (Крым)».

Ученый: работа самолета по усилению осадков в Крыму не является опасной «Самолет воздействовал на облака только вчера, данных пока еще нам не передавали. Говорить о каких-то результатах пока нельзя. Думаю, предварительный вывод мы сделаем на следующей неделе», — отметила эксперт.

Ранее стало известно, что в Симферополь прилетел самолет-метеолаборатория Як-42Д «Росгидромет».