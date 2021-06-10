Синоптики пообещали крымчанам жаркие выходные

Синоптики Крыма прогнозируют жаркую погоду и отсутствие осадков в регионе на предстоящих выходных, передает Крымский гидрометцентр.

Ливни, грозы и шквал возвращаются в Крым «Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, температура воздуха ночью 13-18 градусов. Жители и гости Крыма смогут насладиться долгожданной по-настоящему летней погодой», – уточнили в сообщении.

Синоптики также предупредили, что в начале следующей недели, 14 июня, погода вновь испортится. Холодный атмосферный фронд вызовет дожди с грозами, а также кратковременное понижение температуры воздуха на 3-5 градусов.