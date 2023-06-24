Описание приготовления:

В зависимости от сорта ревеня сок будет иметь разный вкус и цвет. Самый нежный вкус и яркий цвет имеет ревень с красными черешками. Можно ревень просто пропустить через соковыжималку и уже из сока сварить сироп, а из жмыха получается прекрасное варенье. При желании вкус можно обогатить, добавив в него цедру цитрусовых, корицу и даже имбирь.

Основной ингредиент: Овощи / Ревень

Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Ревень 1 Килограмм

Сахар 800 Грамм

Вода 150 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

184 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сироп из ревеня»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сиропа из ревеня. У черешков удалите листья, отрежьте нижнюю часть, где они прикреплялись к основанию у земли, тщательно вымойте в теплой воде.

Черешки очистите от верхнего, жесткого слоя и прокрутите через мясорубку. Влейте воду и переложите в кастрюльку с толстым дном.

Кастрюлю с ревенем поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Варите, перемешивая в течение 4 минут, отключите огонь и оставьте до полного остывания. Полученную массу отожмите через плотную ткань, сок вылейте в кастрюлю. Всыпьте к соку сахар, поставьте на средний огонь и варите в течение 10-15 минут до загустения.

Разлейте сироп по стерилизованным бутылочкам, закройте прокипяченными крышками и дайте полностью остыть, перевернув вверх дном. Приятных заготовок!