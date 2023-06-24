Описание приготовления:
В зависимости от сорта ревеня сок будет иметь разный вкус и цвет. Самый нежный вкус и яркий цвет имеет ревень с красными черешками. Можно ревень просто пропустить через соковыжималку и уже из сока сварить сироп, а из жмыха получается прекрасное варенье. При желании вкус можно обогатить, добавив в него цедру цитрусовых, корицу и даже имбирь.
Основной ингредиент: Овощи / Ревень
Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Ревень 1 Килограмм
- Сахар 800 Грамм
- Вода 150 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
184 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
46 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сироп из ревеня»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сиропа из ревеня. У черешков удалите листья, отрежьте нижнюю часть, где они прикреплялись к основанию у земли, тщательно вымойте в теплой воде.
Черешки очистите от верхнего, жесткого слоя и прокрутите через мясорубку. Влейте воду и переложите в кастрюльку с толстым дном.
Кастрюлю с ревенем поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Варите, перемешивая в течение 4 минут, отключите огонь и оставьте до полного остывания. Полученную массу отожмите через плотную ткань, сок вылейте в кастрюлю. Всыпьте к соку сахар, поставьте на средний огонь и варите в течение 10-15 минут до загустения.
Разлейте сироп по стерилизованным бутылочкам, закройте прокипяченными крышками и дайте полностью остыть, перевернув вверх дном. Приятных заготовок!