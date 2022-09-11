Системы кондиционирования для промышленности. Содержание каталога SDM Climate

Типичные схемы установки систем кондиционирования

Эффективная работа климатического оборудования требует грамотного учета многих эксплуатационных факторов и точной схемы монтажа всех устройств. Учесть все нюансы помещения и правильно применить их в установке сплит- системы могут подготовленные и опытные специалисты. Они готовят проект выполнения работ и учитывают в нем все пожелания клиента, обосновывают принятые технические решения.

Любой заказчик заинтересован в экономном расходе средств, упрощении монтажа и удобном, быстром обслуживании техники. Профессионалы, занимающиеся подключением и монтажом, всем этим вопросам уделяют особое внимание.

Классическая установка кондиционеров

По типовой классической схеме внутренний блок монтируется на стену, прилегающую к окну. Этим способом сокращается протяженность всех коммуникаций, экономятся деньги на приобретение комплектующего оборудования. В итоге снижается стоимость всей системы. Более короткое расстояние между блоками снижает потери тепла в трубопроводе, и требуется меньше затрат электрической энергии на поддержание климата в помещении. Компрессор в работе подвергается меньшим нагрузкам, а срок его службы увеличивается. Хорошо зарекомендовали себя в этой области компания Halcor (Греция). Поставляемые компанией медные кондиционерные трубы характеризуются высоким качеством, по доступной цене.

Крепление внешнего устройства удобно выполнять под окном без использования дополнительных технических средств, привлечения сложной подъёмной техники и бригады промышленных альпинистов. Экономия материальных затрат и денежных средств перед другими способами монтажа внешнего блока очевидна.

Преимущество расположения внешнего и внутреннего блоков около окна заключается в том, что значительно облегчается доступ к блокам кондиционера здесь и их обслуживание. Все сервисные услуги не требуют привлечения дополнительных средств и могут выполняться в краткие сроки. Ремонтные работы и демонтаж отдельных блоков кондиционера проще выполнять. Это требование особенно актуально для наружного блока.

Работа двигателя компрессора сопровождается не большим шумом, но его практически не слышно при закрытом окне. Поэтому он не создает неудобств, при эксплуатации. Это очень удобный вариант, который позволяет забыть о многих проблемах кондиционеров.

Все коммуникации, включая медные кондиционерные трубы Halcor проложенные от наружного к внутреннему блоку, помещаются и маскируются декоративным блоком. Монтаж декоративного блока выполняется таким образом, чтобы исключить его видимость со стороны входа в помещение. Часто для маскировки применяют элементы интерьера комнаты, шторы и мебель.

Подача электрической энергии на кондиционер выполняется от распределительного щитка или обычной розетки. Для повышения безопасности системы рекомендуется подключение выполнять через автомат защитного отключения, который удобно располагать внутри или рядом с распределительным щитком. В отдельных случаях это может потребовать прокладки дополнительных электрических проводов и их маскировки.

Описанная схема установки и монтажа кондиционера наиболее оптимальна и экономична. Она прекрасно подходит для большинства помещений.