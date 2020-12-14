Системы промышленного холодоснабжения. Проектирование. Поставка. Монтаж. Гарантия

По
Евгений
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Системы промышленного холодоснабжения. Проектирование. Поставка. Монтаж. Гарантия

Характеристики и особенности установки чиллеров

На сегодняшний день на рынке климатической техники представлены различные виды оборудования. Так, в числе наиболее востребованные устройства – чиллеры. Это водо охлаждающее холодильное оборудование. Как правило, такие установки работают в комплексе с фанкойлами и приточными установками. Нужно заметить, что охлаждение жидкости — это неизменный процесс работы хладоносителя данной установки. Так же стоит своевременно проводить ремонт чиллера, так как из-за перенагрузок и засорений он может выйти из строя. Системы промышленного холодоснабжения вы можете заказать на сайте https://termocom.com.ua/.

На сегодняшний день чиллеры широко применяются в достаточно различных областях хозяйственной деятельности: пищевой, металлообрабатывающей промышленности, машиностроении, а также в процессе организации местного кондиционирования воздуха.

Современное оборудование и системы направлены не только на процесс охлаждения носителя, но также на работу при режиме реверсирования с целью выработки тепла, что, в свою очередь, оказывает благоприятное воздействие на функциональность данной техники в целом.

Выбирая чиллер, специалисты настоятельно рекомендуют обращать внимание на некоторые важнейшие характеристики. Таким образом, в числе основополагающих параметров находится холодопроизводительность установки – указывает, какое количество тепла может отвести агрегат от охлаждаемых жидкостей.

Известно, что к чиллерам сегодня подключают приточные холодильные камеры и фанкойлы, поэтому здесь особое внимание рекомендуют обратить на то обстоятельство, каким образом и по какому принципу будет организована совместная работа данных установок.

Важно отметить, что работа вышеуказанных установок может быть организована и по отдельности, и в общем режиме. В первом случае система управления организована на основе индивидуальных панелей.

Немаловажен и еще один фактор – конструктивное исполнение чиллеров и их особенности. Такая установка может быть нескольких типов, а в частности, с выносным конденсатором или моноблочной. В свою очередь, оборудование разделяется и по типу охлаждения: воздушное, водяное.

Нельзя не упомянуть и об особенностях монтажа чиллера. Нередко заказчики получают свое индивидуальное распоряжение на технику, которая уже полностью готова к работе, — заправлена хладагентом и маслом. В том случае, если установка не имеет хладагент, то процедура заправки должна будет выполнять непосредственно самим заказчиком. Это такой нюанс, который обязательно необходимо взять на заметку при выборе чиллера.

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