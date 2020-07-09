Ситуация с COVID-19 в Крыму: 11 новых случаев за последние сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. За истекшие сутки на территории республики зафиксировано 11 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Аксенов.

«В Крыму выявлено 11 новых случаев коронавирусной инфекции. При проведении противоэпидемических мероприятий – 5 случаев, при скрининге здоровых лиц – 1, при обращении за медицинской помощью – 4 случая, еще 1 случай завозной из-за рубежа», — говорится в сообщении.

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За время пандемии в Крыму было зарегистрировано 815 инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Выздоровевших за весь период – 621 человек.

Подавляющее большинство случаев – 596 выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 95 завезены из субъектов РФ или выявлены по контакту с ними, 84 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, 40 случаев завезены из-за границы. За последние сутки в Крыму было обследовано 1825 человек.