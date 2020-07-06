Ситуацию с зарплатами севастопольских медиков решат на совещании с главврачами

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Ситуацию с зарплатами севастопольских медиков будут решать на совещании с главврачами в Правительстве города. Организовать встречу временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев поручил своему заместителю Александру Кулагину.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Там простая логика: подняли базу, есть фиксированные выплаты, надбавки к базе, оно зафиксировано в процентах. Эти проценты никто уменьшать не имеет права. Плюс есть стимулирующие выплаты, которые распределяются в зависимости от вклада в трудовую историю. Мне продолжают поступать сигналы, что заставляют врачей подписывать новые трудовые договоры с измененными фиксированными процентами».

По словам вице-губернатора Александра Кулагина, из-за приостановления оказания плановой медицинской помощи учреждения здравоохранения недофинансируются со стороны Фонда медицинского страхования. Как отметил чиновник, сумма выпадающих доходов за апрель и май составила около 60 миллионов рублей за каждый месяц.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «У нас было принято постановление Правительства, у нас были увеличены базовые оклады, при этом были откорректированы стимулирующие выплаты, потому что нагрузка на фонд оплаты труда вырастает очень значительно. На сегодняшний день, в связи с тем, что до настоящего момента, каждую неделю предпринимается попытка на федеральном уровне собрать совещание по поводу экономики сферы здравоохранения Российской Федерации, которая в связи с коронавирусом и приостановкой оказания плановой помощи недофинансируется со стороны Фонда медицинского страхования».

По словам Александра Кулагина, сейчас на федеральном уровне решается вопрос о дофинансировании сферы здравоохранения. При этом федеральные и региональные стимулирующие выплаты за июнь для медработников, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, доведены в полном объёме.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Есть выпадающие доходы. Решение такое подготавливалось, принималось. Соответственно, принятое решение не может приводить к ухудшению позиций. Готовьте это совещание на этой неделе. Хорошо, Александр Андреевич? Если у нас дефицит по средствам, мы должны честно людям сказать, получить деньги, потом доплатить. Но не делать вид, что у нас все прекрасно, хотя на самом деле не прекрасно. Да, понятно, что сейчас идут по ковиду выплаты и так далее, но многих медицинских сотрудников, которые не участвуют непосредственно в оказании помощи, эти дополнительные выплаты не коснулись. При этом у них корректируются базовые условия труда, что неправильно».